إعلام إسرائيلي: المحكمة العليا تجمد قرار إقالة المستشارة القضائية

المستشارة القضائية
المستشارة القضائية الإسرائيلية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن المحكمة العليا جمّدت قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة إلى حين البتّ بالالتماسات المقدمة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزراء حكومة الاحتلال صدقوا بالإجماع على إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

الحكومة الإسرائيلية تصدق على إقالة المستشارة القضائية


ودعا وزير الاتصالات الإسرائيلي لتعيين مستشار قضائي جديد للحكومة وعدم انتظار قرار المحكمة العليا.
ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قوله:يجب بدءا من اليوم وقف تعامل جميع الوزارات كليا مع المستشارة القانونية للحكومة.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن لجنة الكنيست صدقت على إقالة رئيس لجنة الخارجية والأمن لرفضه تمرير قانون يعفي الحريديم من الخدمة.

 

وفي وقت سابق أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاتخاذ خطوات حازمة لتصعيد فرض القانون ضد المتهربين من الخدمة العسكرية، في إشارة مباشرة إلى الآلاف من شبان الحريديم “اليهود المتدينين المتشددين” الذين يمتنعون عن التجنيد.

