الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يرفض منح جندي إسرائيلي قتيل جنازة عسكرية (صور)

الجندي الإسرائيلي
الجندي الإسرائيلي المنتحر، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجندي في جيش الاحتلال دانيال إدري أقدم على الانتحار حرقًا داخل سيارته في غابة بيريا قرب صفد، وذلك بعد معاناة نفسية حادة نتيجة سلسلة من الصدمات المرتبطة بالحرب.

 

أسباب انتحار الجندي الإسرائلي

بحسب التقارير، فإن إدري تأثر بشدة بمقتل اثنين من أصدقاء طفولته، خلال هجوم حفل "نوفا" في 7 أكتوبر، كما عانى من اضطرابات نفسية نتيجة مشاهد مروعة عاشها أثناء مشاركته في العدوان على غزة ولبنان.

انهيار نفسي وغياب الدعم
 

وأظهرت الرسائل التي تركها الجندي أنه طلب المساعدة أكثر من مرة، لكنه لم يتلقَ الدعم النفسي الكافي، ما أدى إلى تدهور حالته بشكل مأساوي.

رفض دفن عسكري الجندي المنتحر
 

ورغم خدمته في صفوف جيش الاحتلال، رفضت المؤسسة العسكرية منحه مراسم دفن عسكرية، ما أثار غضب أسرته وانتقادات واسعة في أوساط المجتمع الإسرائيلي.

تزايد حالات الانتحار بين صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي


تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من حالات الانتحار المتكررة في صفوف الجنود الإسرائيليين منذ بدء الحرب، وسط اتهامات للجيش بالفشل في احتواء الأزمات النفسية المتفاقمة بين أفراده.

 

شكاوى من روائح الجثث والفظائع

وقالت عائلة الجندي إنه كان يعاني نفسيًا من المهمة المكلف بها، حيث اشتكى مرارًا من رائحة الجثث ومن المشاهد المروعة التي كان يراها أثناء نقل القتلى، مؤكدين أنه لم يتلقَّ الدعم النفسي اللازم.

وأشارت الأسرة إلى أن الشاب أبلغ قادته بمعاناته النفسية، لكن لم يتم التعامل بجدية مع حالته، ما دفعه في النهاية إلى اتخاذ قرار مأساوي بإنهاء حياته.

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