رحلة صناعة أطقم الشاي والقهوة من "الفرستق" إلى "خان الخليلي" (فيديو وصور)

لم تعد أطقم الشاي والقهوة في مصر مجرد أدوات لتقديم المشروبات، بل تحولت إلى لوحات فنية تحكي تاريخًا عريقًا وتراثًا شعبيًا غنيًا، حيث تجد الرموز المصرية الأصيلة والأيقونات الشعبية طريقها لتزين هذه الأطقم، محولةً جلسات الشاي والقهوة اليومية إلى رحلة عبر عبق التاريخ وسحر الفن.

في قلب القاهرة النابض بالحياة، وتحديدًا في أزقة خان الخليلي العتيقة، تنتشر المحال والبازارات التي تعرض بفخر هذه التحف الفنية تتنوع التصاميم لتلبي مختلف الأذواق، جامعًة بين عراقة الماضي وحيوية الحاضر.

تجذب هذه الأطقم السياح والمصريين على حد سواء، فهي ليست مجرد هدايا تذكارية، بل قطع فنية تحمل جزءًا من الروح المصرية.



حضور أيقونات الزمن الجميل

تحتل صور نجوم الزمن الجميل مكانة خاصة على هذه الأطقم، حيث تتربع كوكب الشرق أم كلثوم بصورتها الأيقونية على الفناجين والأباريق، غالبًا ما تكون مزينة بمقاطع من أشهر أغانيها مثل "أنت عمري" و"حيرت قلبي معاك" وبجانبها، يطل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ليعيد إلى الأذهان زمن الفن الأصيل. كما تجد أطقمًا أخرى تحمل صورًا لفيروز وسعاد حسني، مما يضفي على جلسات احتساء القهوة طابعًا نوستالجيًا فريدًا.



و ذكر أحد الباعة في منطقة الحسين أن فكرة طباعة صور وأغاني الفنانين القدامى لاقت رواجًا كبيرًا، خاصة بين الزوار العرب الذين يكنون حبًا خاصًا لأم كلثوم.

وتتراوح أسعار هذه الأطقم، حيث يمكن أن يبدأ سعر الفنجان الواحد من 100 جنيه مصري ويصل سعر الطقم الكامل إلى أكثر من 800 جنيه

عبق التاريخ الفرعوني ولمسات الفن الشعبي

إلى جانب أيقونات الغناء، تزدهر أطقم الشاي والقهوة المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة تزين الرسومات والنقوش الفرعونية، مثل زهرة اللوتس ومفتاح الحياة (عنخ) والكتابة الهيروغليفية، هذه القطع الخزفية والمعدنية، لتحولها إلى قطع فنية تروي قصص الفراعنة وتعتبر هذه الأطقم من الهدايا التذكارية الأكثر طلبًا من قبل السياح.

كما تتجلى الروح الشعبية المصرية في تصميمات أخرى، حيث تزين فناجين القهوة عبارات ومواقف من أفلام مصرية شهيرة، ورسومات كاريكاتورية لشخصيات محبوبة، بالإضافة إلى الأمثال الشعبية التي تعكس خفة ظل المصريين وحكمتهم.

وتحظى هذه التصميمات بإقبال كبير من فئة الشباب الباحثين عن قطع فريدة تعبر عن ثقافتهم المعاصرة.

حرفية الصناعة اليدوية

تكمن قيمة هذه الأطقم في حرفية صانعيها، حيث تزدهر صناعة الفخار والخزف اليدوي في العديد من القرى المصرية مثل قرية "الفرستق" بمحافظة الغربية وقرية "تونس" بالفيوم في هذه القرى، يتوارث الحرفيون أسرار المهنة جيلًا بعد جيل، ليحولوا الطين إلى قطع فنية تنبض بالحياة.

وتمر عملية التصنيع بمراحل عدة، بدءًا من تشكيل الطين على الدولاب، ثم تجفيفه وحرقه في أفران خاصة، وصولًا إلى مرحلة الرسم والتلوين الدقيقة التي تضفي على كل قطعة طابعها المميز.

تُباع هذه المنتجات في مناطق مثل خان الخليلي والفسطاط، وتتراوح أسعارها بناءً على دقة الصناعة والتصميم.

فالأطقم المصنوعة يدويًا والمزينة بالذهب أو الفضة تكون الأعلى سعرًا، بينما تتوفر خيارات أخرى بأسعار معقولة لتناسب جميع الميزانيات على سبيل المثال، يمكن أن تتراوح أسعار الهدايا ذات الطابع الفرعوني في خان الخليلي من 50 إلى 200 جنيه.

في النهاية، تمثل أطقم الشاي والقهوة المزينة بالرموز المصرية والأيقونات الشعبية أكثر من مجرد أدوات للاستخدام اليومي؛ إنها سفراء للثقافة المصرية، يروون حكايات الماضي والحاضر، ويحملون دفء الضيافة المصرية في كل فنجان.

منطقة الحسين وخان الخليلي هما قلب القاهرة التاريخية النابض، ومن أهم الوجهات السياحية في مصر التي تجمع بين التاريخ العريق، الروحانيات، والأسواق التقليدية.





تعد منطقة الحسين من أقدم أحياء القاهرة، وقد تم بناؤها في العصر الفاطمي حوالي عام 1154م، وتتبع إداريًا حي الجمالية.

أهم معلم في هذه المنطقة هو مسجد الإمام الحسين، الذي يعتقد الكثيرون أنه يضم رأس حفيد النبي محمد، مما يجعله مكانًا ذا قدسية خاصة للمصريين والمسلمين من جميع أنحاء العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.