الدوري الممتاز، تعادل سلبي بين الإسماعيلي وبتروجت في الشوط الأول

الإسماعيلي، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي ضد بتروجت بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تجري، مساء اليوم السبت، على استاد الإسماعيلية، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي ضد بتروجت

حراسة المرمي: عبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد نصر ومحمد عمار عبد الكريم مصطفى وعبد الله محمد.

خط الوسط: عبد الرحمن الدح وعبد الرحمن كتكوت ومحمد كونتا ومحمد خطاري.

خط الهجوم: مروان حمدي ومحمد زيدان.

وجلس على دكة البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم، ومحمد إيهاب ومحمد بحيري وحسن منصور وأمير عبد السلام ومحمود أوتاكا ونادر فرج وإريك تراوري.

تشكيل بتروجت أمام الإسماعيلي 

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: توفيق محمد – بركات حجاج – هادي رياض – محمود شديد قناوي.

خط الوسط: محمد علي عثمان – أدهم حامد – مصطفى جابر.

خط الهجوم: محمد دودو – أحمد عبد الموجود – بدر موسى.

