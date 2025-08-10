زلزال بقوة 6.19 ريختر يضرب تركيا

قال المركز الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 6.19 درجة ضرب تركيا اليوم الأحد مشيرا إلى أنه كان على عمق 10 كيلومترات.

ويوم الثلاثاء الماضي، سجل زلزال بقوة 6.0 درجات، اليوم الثلاثاء، قرب ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، التي شهدت مؤخرًا واحدة من أقوى الهزات في تاريخ الرصد، وفق ما ذكره الفرع الإقليمي للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم في بيان.



وأفاد البيان المنشور على تليجرام، “المسافة من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي: 234 كيلومترًا ”145 ميلًا". العمق: 64.8 كيلومترًا. قوة الزلزال: 6 درجات".

في 30 يوليو، ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، ليصبح الأقوى في المنطقة منذ عام 1952، تلاه زلزالان آخران بقوة 6.0 و5.1 درجة على مقياس ريختر في 31 يوليو.

