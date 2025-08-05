الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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خارج الحدود

زلزال بقوة 6 درجات يضرب مجددا كامتشاتكا الروسية

زلزال يضرب كامتشاتكا
زلزال يضرب كامتشاتكا الروسية، فيتو

سجل زلزال بقوة 6.0 درجات، اليوم الثلاثاء، قرب ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، التي شهدت مؤخرًا واحدة من أقوى الهزات في تاريخ الرصد، وفق ما ذكره الفرع الإقليمي للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم في بيان.


وأفاد البيان المنشور على تليجرام، “المسافة من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي: 234 كيلومترًا ”145 ميلًا". العمق: 64.8 كيلومترًا. قوة الزلزال: 6 درجات".

في 30 يوليو، ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، ليصبح الأقوى في المنطقة منذ عام 1952، تلاه زلزالان آخران بقوة 6.0 و5.1 درجة على مقياس ريختر في 31 يوليو.


تقع كامتشاتكا في منطقة نشطة زلزاليًّا، تعرف باسم حلقة النار، وكثيرًا ما تتعرض لزلازل قوية.

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زلزال شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية الفرع الإقليمي للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم نشطة زلزاليا حلقة النار

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