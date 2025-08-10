طريقة عمل الحجازية فى البيت بمكونات بسيطة
طريقة عمل الحجازية، الحجازية من الحلوى المصرية التى اشتهرت فى مدينة الإسكندرية فهى حلوى إسكندرانية لذيذة لها عشاق كثيرون.
وطريقة عمل الحجازية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.
وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الحجازية.
مكونات عمل الحجازية:-
للعجينة:
4 أكواب دقيق أبيض
1 كوب سمن بلدي أو زبدة مذابة
نصف كوب زيت نباتي
1 كوب ماء دافئ أو حسب الحاجة للعجن
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
للحشو
2 كوب سميد ناعم
1 كوب سكر
نصف كوب جوز هند مبشور
نصف كوب سمن بلدي أو زبدة مذابة
2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
ربع كوب ماء
طريقة عمل الحجازية:-
- في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع رشة الملح.
- أضيفي السمن والزيت، وقلبي جيدًا حتى يتشرب الدقيق الدهون.
- في كوب، ضعي الخميرة مع السكر وقليل من الماء الدافئ واتركيها 5 دقائق حتى تتفاعل.
- أضيفي خليط الخميرة إلى الدقيق، ثم أضيفي الماء تدريجيا واعجني حتى تحصلي على عجينة طرية وملساء.
- غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة.
- في وعاء، ضعي السميد مع السمن وقلبي حتى يمتزج جيدا.
- أضيفي السكر، جوز الهند، القرفة، والماء، وقلبي حتى تصبح الحشوة متماسكة.
- قسمي العجينة إلى نصفين متساويين.
- افردي النصف الأول على شكل مستطيل في صينية مدهونة بالسمن.
- وزعي الحشوة فوقها بالتساوي.
- افردي النصف الثاني من العجينة وضعيه فوق الحشوة.
- باستخدام سكين، قطعي الحجازية على شكل مربعات أو معينات.
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى تتحمر من الأعلى والأسفل.
- اتركي الحجازية تبرد قليلا، ثم قدميها مع كوب شاي أو قهوة.
- يمكن إضافة مكسرات مفرومة للحشوة مثل الفول السوداني أو اللوز لإعطائها طعم أغنى.
ولعمل كيكة الروانى
مكونات عمل كيكة الروانى:-
للكيك:
4 بيضات
1 كوب سكر
1 كوب دقيق سميد
1/2 كوب دقيق أبيض
كوب زبادي
1/2 كوب زيت نباتي
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
1 ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح
لعمل الشربات
1 كوب سكر
1/2 كوب ماء
1/2 ملعقة صغيرة عصير ليمون
1/2 ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر (اختياري)
طريقة عمل كيكة الروانى:-
- في قدر على النار، ضعي السكر والماء وقلبي حتى يذوب السكر.
- اتركي المزيج يغلي لمدة 8 دقائق.
- أضيفي عصير الليمون والفانيليا أو ماء الزهر، ثم ارفعيه من على النار واتركيه ليبرد.
- سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
- في وعاء، اخفقي البيض مع الفانيليا ورشة الملح حتى يتكون مزيج هش.
- أضيفي السكر واستمري بالخفق حتى يذوب ويصبح الخليط فاتح اللون وكريمي.
- أضيفي الزبادي والزيت واخلطي جيدا.
- في وعاء آخر، اخلطي السميد مع الدقيق والبيكنج بودر.
- أضيفي خليط الدقيق تدريجيا إلى خليط البيض مع التقليب برفق حتى تتجانس المكونات.
- اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بقليل من الدقيق أو مبطنة بورق الزبدة.
- أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تنضج وتتحمر الوجه.
- بمجرد خروج الكيكة من الفرن، اسقيها مباشرة بالشربات البارد وهي ساخنة.
- اتركيها لتتشرب الشربات جيدا وتبرد.
- لا تبالغي في الخلط بعد إضافة الدقيق حتى لا تهبط الكيكة.
- يمكن استبدال الزبادي باللبن الرايب.
- تأكدي من أن الشربات بارد والكيكة ساخنة عند التشريب.
- تقدم كيكة الرواني باردة، وتعد مثالية في العزومات أو كتحلية بعد الغداء مع كوب شاي أو قهوة.
