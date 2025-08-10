الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخلاء سبيل البلوجر لوليتا بتهمة نشر فيديوهات تحرض علي الفسق والفجور

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيل البلوجر لوليتا بتهمة نشر فيديوهات تحرض علي الفسق والفجور بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

القبض على التيك توكر "لوليتا" بالقاهرة الجديدة لنشر الفسق والفجور


وكانت  الأجهزة الأمنية، القت القبض على التيك توكر الشهيرة"لوليتا" بمنطقة القاهرة الجديدة لنشرها مقاطع على منصات التواصل لنشر الفسق والفجور وهدم قيم المجتمع.

جاءت تلك الحملات الأمنية بعد تلقى بلاغات ضد عدد من البلوجرات تم توجيه اتهامات لهم بنشر وبث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن تحريضًا على الفسق والفجور.

كانت الأجهزة الأمنية المختصة قد ألقت القبض على عدد كبير من البلوجرز، على خلفية بلاغات تتهمهم بنشر محتويات مخالفة لقيم المجتمع المصري، ومن شأنها الإضرار بالسلم الاجتماعي، كما وجهت النيابة العامة لبعضهم اتهامات بتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال ارتكاب جرائم متعلقة بغسيل الأموال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة القاهرة الجديدة تحرض على الفسق والفجور لوليتا البلوجر

مواد متعلقة

حملات أمنية تضبط عددًا من البلوجرز والتيك توكرز بتهم نشر الفسق والفجور

الأكثر قراءة

شبكة فساد تهز قطاع البترول، سقوط رئيس شركة غاز يكشف تعيين زوجة مسئول لسنوات دون حضور

ابنة عميلة تروي فضيحة سرقة أموالها بعد تحديث بياناتها بدقائق في البنك الأهلي

صفقة غاز إسرائيل؟!

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مطروح

البنك الأهلي: نفحص شكوى عميلة من تعرضها لخسارة أموالها بعد تحديث بياناتها بالفرع

الداخلية تحيل ضابطا للتحقيق بعد مشاجرة مع منادي سيارات بالجيزة

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأحد

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الرجوع في التبرعات الموجهة لبعض للمؤسسات الخيرية؟ الإفتاء توضح

دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads