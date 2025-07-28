مياه الفيوم تعلن حصول قطاع المعامل على المستوى الأول في تقييم الجودة

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، عن حصول قطاع المعامل بالشركة على المستوى الأول في مؤشر الأداء الخاص بجودة مياه الشرب، وجودة الصرف الصحي، وشئون البيئة، إضافة إلى الإحصائيات والتقارير الصادرة عن الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة، في إطار التقييم السنوي الذي تجريه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي علي كل الشركات التابعة.

نقلة من المستوي الثاني إلي المستوي الأول

وقالت الدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل، لشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الانتقال من المستوى الثاني كمتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية إلى المستوى الأول حاليًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء، بفضل بيئة العمل الإيجابية والدعم المستمر من إدارة الشركة، ويُضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة النجاحات التي يحققها قطاع المعامل.

وستستمر الشركة في تقديم الدعم المالي والإداري والفني للقطاع بما يضمن تنفيذ الإجراءات التصحيحية بشكل سريع وفعّال، والاستجابة لتوصيات الجهات الرقابية، وتفعيل أعمال المراجعة الداخلية للمحطات والمعامل، والالتزام بالهيكل التنظيمي الموحد لقطاع المعامل والجودة.

وشدد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، لمياه الشرب والصرف الصحى، على أهمية الاستمرار في دعم العاملين وتحفيزهم لمواصلة مسيرة التطوير والنجاح.

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