الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الفيوم تنظم سلسلة ندوات توعوية لترشيد الاستخدام

ندوة، فيتو
ندوة، فيتو

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عددا من الندوات التوعوية داخل وحدتي صحة قريتي الجمهورية بمركز طامية والمشرك بحرى بمركز يوسف الصديق،  بالتعاون مع مديرية الصحة، وبالتنسيق مع إدارة القوافل الطبية، بهدف نشر الوعي المائى بين السيدات المترددات على القوافل الطبية، والتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

توسيع دائرة التوعية المجتمعية

وتحرص شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى على توسيع دائرة التوعية المجتمعية من خلال التعاون مع الجهات المعنية كافة، وفي مقدمتها مديرية الصحة والقوافل الطبية، لما لها من دور فعّال في الوصول إلى عدد كبير من الفئات الأكثر تأثيرا في المجتمع "السيدات" داخل القرى والعزب والنجوع بالمحافظة وتقديم خدمات متكاملة تشمل التوعية بقضايا المياه وتعزيز سبل الترشيد".

 

حالة الطقس غدا الأربعاء 23-7-2025 في محافظة الفيوم

مياه الفيوم تتابع إنشاء المرحلة الثالثة من محطة العزب الجديدة

وشملت الندوات عدة  محاور، منها الاستخدام الآمن للمياه، أضرار الإسراف، كيفية الحفاظ على مصادر المياه، وأهمية النظافة الشخصية والصحة العامة، ودور السيدات في نشر ثقافة الترشيد وحث كافة أفراد المجتمع على تبني سلوكيات إيجابية تجاه مياه الشرب للحفاظ عليها والحد من الإهدار والإسراف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم استهلاك المياه ادارة القوافل الطبية التوعية المجتمعية القوافل الطبية النظافة الشخصية الندوات التوعوية ترشيد استهلاك المياه شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي

مواد متعلقة

بمشاركة الفنان أحمد مجدي، مياه الفيوم تنظم ندوة بعنوان "الشباب والمياه"

بالتعاون مع مديرية الري، مياه الفيوم تنظم لقاء توعويا بكنيسة ماري جرجس

مياه الفيوم تنظم حملات توعية بترشيد الاستهلاك بقريتي شكشوك والجيلاتي بأبشواي

مياه الفيوم تعلن تنفيذ خطة لتنظيف وتعقيم مراحل الإنتاج

وزارة‭ ‬التعليم‭: ‬ الحبس‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬الشغل‭ ‬لأى‭ ‬طالب‭ ‬يضيع‭ ‬التابلت‭ ‬‬والمؤبد‭ ‬لولى‭ ‬أمره‭!

تعليم الفيوم تنظم احتفالا بختام حملة غسيل الأسنان لتلاميذ المرحلة الابتدائية

مياه الفيوم تطلق مبادرة توعوية خلال قافلة طبية بقرية المظاطلي

غدًا، قطع المياه عن عدد من المناطق ببني سويف

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2025 ظهرت رسميًا، اعرف مجموعك من هنا

نتيجة الثانوية العامة 2025، رابط مباشر وسريع بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2025.. رابط مباشر للاستعلام

بعد اعتمادها، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025، خطوات الاستعلام عبر موقع الوزارة

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025، الطالب يوسف سامي ابن بني سويف أول الجمهورية على علمي علوم

استعلام نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس الآن

خدمات

المزيد

7 موارد لصندوق تكافل وكرامة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، تعرف عليها

سعر ومواصفات هاتف آيفون iPhone 16e

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الثور في المنام وعلاقتها بمواجهة التحديات والصعاب

الإفتاء توضح الحكمة من جهر وإسرار المصلي في الصلاة

تفسير رؤية المشاهير في المنام وعلاقتها بمساعدة صديق للخروج من أزمة

المزيد
الجريدة الرسمية