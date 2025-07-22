مياه الفيوم تنظم سلسلة ندوات توعوية لترشيد الاستخدام

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عددا من الندوات التوعوية داخل وحدتي صحة قريتي الجمهورية بمركز طامية والمشرك بحرى بمركز يوسف الصديق، بالتعاون مع مديرية الصحة، وبالتنسيق مع إدارة القوافل الطبية، بهدف نشر الوعي المائى بين السيدات المترددات على القوافل الطبية، والتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

توسيع دائرة التوعية المجتمعية

وتحرص شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى على توسيع دائرة التوعية المجتمعية من خلال التعاون مع الجهات المعنية كافة، وفي مقدمتها مديرية الصحة والقوافل الطبية، لما لها من دور فعّال في الوصول إلى عدد كبير من الفئات الأكثر تأثيرا في المجتمع "السيدات" داخل القرى والعزب والنجوع بالمحافظة وتقديم خدمات متكاملة تشمل التوعية بقضايا المياه وتعزيز سبل الترشيد".

وشملت الندوات عدة محاور، منها الاستخدام الآمن للمياه، أضرار الإسراف، كيفية الحفاظ على مصادر المياه، وأهمية النظافة الشخصية والصحة العامة، ودور السيدات في نشر ثقافة الترشيد وحث كافة أفراد المجتمع على تبني سلوكيات إيجابية تجاه مياه الشرب للحفاظ عليها والحد من الإهدار والإسراف.

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