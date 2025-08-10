رئيس الوطنية للصحافة: 2100 جنيه زيادة في دخل الصحفيين بالصحف القومية خلال 2025

تحدث عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حول دور الإعلام في مواجهة الحملات المغرضة التي تستهدف مصر، خاصة في ظل موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، قائلًا إن الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ضرورة الالتزام بمبدأ الرأي والرأي الآخر، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام سيعقدون اجتماعات اعتبارًا من الغد لوضع خطة إعلامية تعكس هذه التوجيهات.

تحسين الأوضاع المالية للعاملين في الإعلام

وأشار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ميرفت المليجي، ببرنامج «إكسترا اليوم» على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الرئيس السيسي تطرق أيضًا إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين في الإعلام، حيث وجّه بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بمقدار 600 جنيه، ليرتفع من 3900 إلى 4500 جنيه، مع حل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو.

زيادة بدل الصحف القومية

وبالنسبة للمؤسسات الصحفية القومية، أوضح الشوربجي أن الزيادات منذ بداية 2025 حتى الآن بلغت نحو 2100 جنيه، بواقع 600 جنيه في يناير، و1000 جنيه في يوليو، و600 جنيه إضافية اليوم.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الرئيس لم يوجه أي انتقادات سلبية، بل أعرب عن تقديره للمجهود الكبير المبذول، مع التأكيد على ضرورة السعي نحو الأفضل دائمًا، حفاظًا على ريادة مصر الإعلامية.

