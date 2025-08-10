رئيس الوطنية للصحافة: السيسي يوافق على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 600 جنيه

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن اجتماعات الهيئة مستمرة للاستعانة بالقامات الإعلامية الموجودة، بهدف الوصول إلى خارطة طريق محترمة تليق بالإعلام المصري بعد توجيهات الرئيس السيسي اليوم.

تكليفات وتوجيهات السيسي بشأن الإعلام والصحافة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال اجتماعه اليوم على أهمية احتضان كافة الآراء، وإيمانه بمبدأ الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير، طالما تنطلق من أرضية وطنية، موجهًا بضرورة إتاحة البيانات والمعلومات، والاعتماد على الكوادر الشبابية المؤهلة للعمل الإعلامي، لإعداد جيل من الصحفيين والإعلاميين على قدر عالٍ من المسئولية والثقة والكفاءة.

السيسي يوافق على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

وأشار الشوربجي إلى أن الرئيس السيسي وافق على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بمبلغ 600 جنيه، في خطوة تعكس تقدير الدولة لدور الصحافة والإعلام في خدمة المجتمع.

ترسيخ القيم والثوابت المجتمعية

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل الاجتماع بتوجيه التحية والتقدير لجميع العاملين في قطاع الإعلام، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام المصري في بناء الشخصية الوطنية، وتشكيل وعي المواطنين، وتعريفهم بالمستجدات والتطورات على الساحتين المحلية والدولية، إلى جانب إبراز الإنجازات المحققة، والارتقاء بالذوق العام، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية.

السيسي يؤكد التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كافة الآراء الوطنية

وأكد الرئيس في هذا السياق التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كافة الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكري.

السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، وذلك بالاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ويُمكنه من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة.

