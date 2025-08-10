الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس «الوطنية للصحافة»: خريطة طريق شاملة لتطوير الإعلام بتوجيهات من السيسي

الرئيس السيسي، فيتو
الرئيس السيسي، فيتو

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم كان بالغ الأهمية، سواء من حيث توقيته أو القرارات التي صدرت عنه، مشيدًا بتقدير الرئيس لدور الصحافة والإعلام في بناء الشخصية المصرية وتعزيز الوعي العام.

 

خطط تطوير الإعلام المصري 

وأوضح الشوربجي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الاجتماع تناول خطط تطوير الإعلام المصري، حيث وجّه الرئيس بضرورة وضع خطة أو خريطة طريق شاملة ومتكاملة لتطوير الإعلام، بالاستعانة بجميع الخبرات والكفاءات المتخصصة من مختلف الأطياف.

 

إتاحة البيانات والمعلومات 

وأضاف أن الرئيس شدد على أهمية إتاحة البيانات والمعلومات بسهولة أمام الصحفيين والإعلاميين، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتمكينهم من أداء مهامهم المهنية، كما تطرق الاجتماع إلى ملف التدريب، حيث أوضح الشوربجي أن المؤسسات الصحفية نظمت أكثر من 250 دورة تدريبية، مؤكدًا أن الرئيس دعا للاعتماد على الكوادر الشبابية المؤهلة، وإعداد برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين في المجال الإعلامي.

