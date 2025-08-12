الإعلان عن تنفيذ 27 ألف وحدة سكنية بمشروع سكن لكل المصريين بالعبور الجديدة

كشف الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن تنفيذ حوالي 27 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالحيين 15 و16 المرحلة الخامسة بالإعلان 14، حيث يضم الحي 15 عدد 705 عمارات بإجمالي 16,920 وحدة سكنية، بينما يضم الحي 16 عدد 433 عمارة بإجمالي 10,392 وحدة سكنية.

وتابع رئيس الجهاز موقف تسليم الوحدات السكنية للمواطنين، واطمأن على جاهزية العمارات من الداخل والخارج وفق المواصفات الفنية المعتمدة، موجّهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع العام بما يضمن تسليم الوحدات في أفضل صورة.

كما شملت الجولة متابعة استكمال أعمال المرافق والطرق داخل المشروع، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وأعمال الرصف والإنترلوك والبلدورات والمشايات، إلى جانب متابعة أعمال النظافة العامة، واستكمال أعمال الزراعة والتشجير لخلق بيئة حضارية متكاملة.

وفي ختام الجولة، أكد رئيس الجهاز أن المشروع يسير بخطى ثابتة نحو الانتهاء في المواعيد المحددة، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، بهدف تسليم وحدات سكنية متكاملة المرافق والخدمات توفر حياة كريمة وآمنة للمواطنين، بما يعكس رؤية الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة.

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال مشروع ربط التغذية الكهربائية للحى الرابع على "محطة نقل الكهرباء بدر 3" بمدينة بدر، والتى توجد فى مدخل المدينة من على طريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوي، وذلك لتخفيف الأحمال عن “محطة نقل الكهرباء بدر 1”.

وأشار وزير الإسكان إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة لتوفير البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار وتلبية التوسعات العمرانية والتنموية الجديدة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استقرار الأحمال بالحى الرابع وعدم تذبذب التيار الكهربائى

وأوضح المهندس السيد أمين إبراهيم رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن مشروع ربط الحى الرابع على محطة نقل الكهرباء بدر 3 تم بعد الاختبارات على خطوط ومسارات كابلات "الجهد المتوسط" الجديدة للحي الرابع، منوهًا عن أن عملية الربط الجديدة ستسهم فى استقرار الأحمال بالحى الرابع وعدم تذبذب التيار الكهربائى وعدم انقطاع التيار بشكل متكرر كما كان يحدث سابقًا نظرًا للتوسعات العمرانية، لافتًا إلى أنه تم ربط الخطوط الكهربائية للمشروع على 2 مغذى خروج.

وأفاد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأن جميع أعمال الربط الكهربائى تمت بعد الانتهاء من التشغيل التجريبى، مشيرًا إلى أن تنفيذ تلك المحطة يهدف لتوفير القدرة الكهربائية لجميع العقارات وقطع الأراضى والوحدات السكنية والمنشآت التجارية والإدارية والمصانع نتيجة التوسع العمرانى والإنشاءات الكثيرة التى تمت فى الفترة الأخيرة فى المدينة وتحتاج إلى توفير الكهرباء بجانب زيادة نسبة الإشغال داخل جميع أحياء مدينة بدر.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ المشروع تحت إشراف وبمشاركة كل من المهندس عبدالناصر محمد، نائب رئيس الجهاز للكهرباء والمشروعات، والمهندس هشام بدر الدين، المشرف العام على إدارة الكهرباء، والمهندسة هديل عادل، مدير إدارة الكهرباء بالجهاز، ومتابعة المهندس محمد على، مدير إدارة الصيانة فى كهرباء الجهاز، والمهندس عبدالقادر إبراهيم من إدارة الكهرباء بالجهاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.