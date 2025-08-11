مستشار الرئاسة الروسية: لقاء بوتين وترامب سيجلب السلام العالمي

سخر مستشار الرئاسة الروسية، كيريل دميترييف، من بعض الممتعضين من اللقاء المرتقب بين سيد الكرملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا يوم 15 أغسطس الجاري.

وكتب مستشار الرئاسة الروسية، كيريل دميترييف تغريدة على حسابه في إكس اليوم الإثنين: "لن يفرح المحافظون الجدد وغيرهم من دعاة الحرب في 15 أغسطس 2025."

كما اعتبر أن الحوار بين بوتين وترامب سيجلب الأمن والسلام العالميين، وفق قوله.

يأتى ذلك فيما يرتقب أن يتباحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الخطوات المقبلة في اجتماع عبر الفيديو اليوم الإثنين، يشارك فيه وزير الخارجية الأوكراني.

وكان قادة أوروبيون دفعوا، أمس، باتّجاه إشراك أوكرانيا في المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا، قبيل قمة مرتقبة بين ترامب وبوتين في ألاسكا يوم الجمعة القادم، في محاولة لإيجاد حل للنزاع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وشددوا على وجوب أن تكون كييف جزءا من المحادثات، وعلى ضرورة مشاركة قوى أوروبية في أي اتفاق لإنهاء النزاع.

