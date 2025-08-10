الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس الدرع الخيرية، ليفربول وكريستال بالاس يلجآن لركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 بالوقت الأصلي

كريستال بالاس وفيتو
كريستال بالاس وفيتو

يلجأ فريقا كريستال بالاس  وليفربول، إلى ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2، في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي" في نهائي كأس الدرع الخيرية.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس 

وكان هوجو إيكتيكي سجل الهدف الأول لـ ليفربول، في شباك نظيره كريستال بالاس بالدقيقة 4 من تصويبة زاحفة بقدمه اليمنى.

ثم سجل فيليب ماتيتا هدف التعادل لـ كريستال بالاس بالدقيقة 17 من ركلة جزاء.

وعاد ليفربول وتقدم مجددا عن طريق جيريمي فريمبونج في الدقيقة 20.

ثم تعادل كريستال بالاس عن طريق إسماعيلا سار في الدقيقة 77.

 

تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

تشكيل كريستال بالاس ضد ليفربول 

حراسة المرمى: هندرسون.

الدفاع: ريتشاردز- لاكروكس- جويهي.

الوسط: ميتشيل- مونيوز- كمادا- وارتون.

الهجوم: إيزي- إسماعيلا سار- ماتيتا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: بينتيز- ليرما- كلاين- هيوز- إيسي- إدوارد- سوسا- كاردينز.

كأس الدرع الخيرية 

وتقام بطولة كأس الدرع الخيرية  بين ليفربول، بصفته بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وكريستال بالاس بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحصد نادي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي 2024/25، في بداية عهد المدرب آرني سلوت، في حين أن كريستال بالاس حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما فاز في نهائي البطولة على مانشستر سيتي، بهدف دون رد.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية


تذاع  مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس اليوم في كأس الدرع الخيرية عبر قناة beIN SPORTS 1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

crystal palace vs liverpool ليفربول كريستال بالاس ضد ليفربول بث مباشر ليفربول بث مباشر ليفربول وكريستال بالاس درع الاتحاد محمد صلاح ليفربول مباراة ليفربول liverpool vs crystal palace ماتش ليفربول مباراة ليفربول اليوم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم ليفربول اليوم محمد صلاح

مواد متعلقة

إسماعيلا سار يسجل هدف التعادل لـ كريستال بالاس في شباك ليفربول

ليفربول يتقدم على كريستال بالاس 2-1 بعد مرور 75 دقيقة

كريستال بالاس يبحث عن هدف التعادل أمام ليفربول بعد 60 دقيقة (صور)

ليفربول يتقدم على كريستال بالاس 2-1 في الشوط الأول

كأس الدرع الخيرية، ليفربول يتقدم على كريستال بالاس 2-1 بعد 20 دقيقة

إيكتيكي يسجل هدف ليفربول الأول في شباك كريستال بالاس بـ كأس الدرع الخيرية

الزمالك يكشف حقيقة إقالة المستشار القانوني للنادي

فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات الجماعية غدا قبل مواجهة المقاولون

الأكثر قراءة

شبكة فساد تهز قطاع البترول، سقوط رئيس شركة غاز يكشف تعيين زوجة مسئول لسنوات دون حضور

ظهرت في مقطع مرعب، حقيقة مصرع جيسكا مدربة حوت الأوركا بعد الإجهاز عليها في حفل ترفيهي

الداخلية تحيل ضابطا للتحقيق بعد مشاجرة مع منادي سيارات بالجيزة

ابنة عميلة تروي فضيحة سرقة أموالها بعد تحديث بياناتها بدقائق في البنك الأهلي

البنك الأهلي: نفحص شكوى عميلة من تعرضها لخسارة أموالها بعد تحديث بياناتها بالفرع

شاهد، ركلة جزاء محمد صلاح الضائعة في مباراة ليفربول وكريستال بالاس

السجن 3 سنوات لـ تيك توكر وشريكها بتهمة نشر محتويات خادشة للحياء

نادي القضاة يكشف تفاصيل واقعة اعتداء ضابط شرطة على عامل بالنادي

خدمات

المزيد

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads