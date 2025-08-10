الدفاع المدني بغزة يحذر من تفاقم الأزمة بالقطاع

قال جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، اليوم الأحد: إذا لم يدخل الوقود لطواقمنا فقد نعلن توقف عملنا بشكل كامل.

الدفاع المدني يحذر من تفاقم الأزمة بغرة



واضاف الدفاع المدني، نتلقى مناشدات لإخراج طفلين عالقين منذ 14 يوما في شارع صلاح الدين.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفيات غزة اليوم الأحد، سقوط 36 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وكانت مصادر طبية بغزة، أفادت باستشهاد 6 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع صبيحة اليوم الأحد.

وفيات التجويع في غزة ترتفع

وفي غضون ذلك، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الخميس الماضي: إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، وأن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

