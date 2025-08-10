مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: ما يحدث في غزة هدفه إخفاء مخطط الاحتلال بالهيمنة على القدس والضفة

قال اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: إن هدف إسرائيل الأساسي ليس احتلال قطاع غزة، وإنما هدفها الحقيقى هو الهيمنة على الضفة، لكى تبدأ فى تنفيذ مخططها الأساسى، وهو إنشاء الدولة اليهودية الكبرى، وبالتالى الأساس هو الضفة الغربية وليس قطاع غزة التى تتعرض للإبادة وحرب التجويع ومحاولات للتهجير القسرى وقتل الأطفال.

وأكد في تصريح لـ “فيتو” ان ما يحدث فى غزة محاولة لإخفاء ما يحدث فى الخفاء من إجراءات تعسفية واعتداءات ضد المسجد الاقصى واعتداءات ضد أهالى الضفة الغربية لدرجة أن الكنيست الإسرائيلي أجرى تصويتا على السيادة الاسرائيلية فى الضفة وجزء من الأردن، وبالتالي إسرائيل تريد أن تطوع القضية الفلسطينية من خلال إزالة الهوية الفلسطينية من خلال التعديات المستمرة على المسجد الأقصى لإقامة هيكل سليمان المزعوم.

المخطط الاسرائيلي هدفه إجلاء المعالم الإسلامية من الضفة والقدس

وواصل حديثه قائلا: كل هذه الخطوات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية هي بدايات حتى تصل إلى غاياتها بإجلاء المعالم الاسلامية من الضفة والقدس، وتصبح القدس والضفة الغربية كلها يهودية، وبالتالى تبدأ فى التوسع لإقامة إسرائيل الكبرى والتى تضم أجزاء من لبنان وسوريا التى أصبحت وشيكة لتحقق حلمها فى دولة من النيل للفرات.

