الأربعاء 23 يوليو 2025
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محافظات

إصابة 3 أشخاص سقط بهم مصعد كهربائي داخل مزرعة دواجن بالدقهلية

سقوط أسانسير، فيتو
سقوط أسانسير، فيتو

سقط مصعد كهرباء داخل مدرعة دواجن ونتج عنه إصابة 3 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، بقرية ميت النحال التابعة لمركز دكرنس، في محافظة الدقهلية، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

إصابة 3 أشخاص سقط بهم مصعد كهربائي داخل مزرعة دواجن بالدقهلية 


وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بسقوط مصعد كهربائي «أسانسير» داخل مزرعة دواجن بقرية ميت النحال دائرة المركز، ووجود مصابين.

أسماء المصابين في سقوط أسانسير


وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط المصعد من الطابق الثالث بالمزرعة، ما أسفر عن إصابة كل من: «عبد الله زكريا أحمد علي، 18 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وحسن خلف الله أحمد حسن، 19 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأحمد صلاح أحمد أحمد، 19 سنة، باشتباه كسر بالساق اليمنى والرقبة».

وجرى نقل المصابين لمستشفى دكرنس لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

 

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