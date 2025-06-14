تايلور سويفت تزور مستشفى للأطفال (فيديو)

زارت النجمة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، مستشفى للأطفال، تلبية منها لأمنيات بعضهم لمقابلتها في الحقيقة، وهو الأمر الذي جعل الأطفال في سعادة.

والتقطت تايلور سويفت، عددا من الفيديوهات والصور، بصحبة الأطفال المرضى، ونشرت مقطع فيديو من ضمنهم، عبر صفحتها على موقع “انستجرام”، لطفلة سمراء، تبدي إعجابها بشعرها، وهي تتحسسه.

the way she talks to the little girl, the “you’re my best friend” and the head leaning on taylor’s shoulders at the end please i’m dying guys 😭❤️😭❤️😭❤️ pic.twitter.com/Numth7q0q0 — line 🌙 viu hozier (@nessianxx) June 13, 2025

وقالت رئيس قسم الجراحة في المستشفى عن زيارة تايلور سويفت:"رئيس قسم الجراحة يلتقي برئيس العالم.. بلا شك، تايلور من ألطف الناس الذين حظيت بشرف مقابلتهم.. شكرًا لكِ تايلورسويفت على تحقيق أحلام جميع مرضانا وعائلاتهم وموظفينا اليوم".

في سياق متصل صرح مصدر لمجلة "بيبول"، بأن سكوتر براون مدير أعمال تايلور سويفت السابق، لم يلعب أي دور في مساعدة المغنية الأمريكية تايلور سويفت، على استعادة حقوق ألبوماتها الغنائية القديمة، على الرغم من نفيه من إعلانه عن ذلك في عدة تصريحات صحفية.

تايلور سويفت تكذب سكوتر براون

وأوضحت المجلة في تقريرها، أنه على عكس تقرير كاذب سابق لـ براون، فإنه لم يكن هناك أي طرف خارجي شجع على هذا البيع، واستعادة تايلور لحقوقها الغنائية، وأن الفضل في هذه الفرصة، يعود فقط إلى شركاء شامروك كابيتال، وفريق إدارة تايلور في ناشفيل فقط.

وأعلنت تايلور سويفت في وقت سابق، أنه استعادت الآن حقوق جميع أعمالها الموسيقية، وقد تحققت هذه اللحظة أخيرًا رغمًا عن سكوتر براون، وليس بفضله.

تايلور سويفت أفضل مغنية ريفية في القرن الـ 21

تُوِّجت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، بلقب أفضل فنانة ريفية في القرن الحادي والعشرين، وفقًا لمجلة بيلبورد.

تدرس شركة Shamrock Capital، بيع النسخ الأصلية للألبومات الستة الأولى للمغنية تايلور سويفت، مرة أخرى، مقابل مبلغ يتراوح بين 600 مليون دولار ومليار دولار.

فيما ذكرت شركة يونيفرسال ميوزيك السويدية، أن المغنية الأمريكية تايلور سويفت، تتعاون حاليا، مع الموسيقي الشهير، وقائد الأوركسترا إريك أرفيندر، في ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الأسابيع القادمة.

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