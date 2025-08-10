الأحد 10 أغسطس 2025
هاني أبو ريدة يتفقد فعاليات ورشة عمل مدربي المنتخبات الوطنية (صور)

هاني أبو ريدة يتفقد
هاني أبو ريدة يتفقد أعمال ورشة عمل مدربي المنتخبات الوطنية

اتحاد الكرة، حرص المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم علي تفقد أعمال ورشة عمل مدربي المنتخبات الوطنية التي أقيمت على مدار يومين وتختتم اليوم بمركز المنتخبات الوطنية.

انطلاق ورشة عمل مدربي المنتخبات الوطنية

وبدأت امس ورشة عمل مدربي المنتخبات الوطنية، وتستمر حتى غدٍ وذلك بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر في إطار التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي، وحرص د. مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد على الترحيب بالضيوف والمشاركين.

يشرف على أعمال الورشة علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، وشارك فيها وفد إماراتي يتكون من جمال الحساني مدير التطوير بالاتحاد الإماراتي والدكتور زكريا العوضي وناصر خميس المحاضرين بالاتحادين الآسيوي والإماراتي والاسيوي، بالإضافة إلى الجانب المصري بحضور د. جمال محمد علي مدير إدارة المدربين وعصام الحضري المشرف على مدربي حراس المرمى بالمنتخبات الوطنية ومحمود فايز المشرف علي محللي أداء المنتخبات الوطنية.

وحضر من مدربي المنتخبات الوطنية كل من: وائل رياض وشريف عبدالفضيل وأمير عبد الحميد وأمجد رفاعي وإبراهيم عبدالجواد وأحمد رؤوف ومحمد شوبير.

