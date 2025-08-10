محافظ كفرالشيخ يستقبل وزير الموارد المائية والري

استقبل اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية لتفقد مجرى نهر النيل فرع رشيد بنطاق مركزي دسوق وفوه، وذلك في إطار الجهود الوطنية المتواصلة للحفاظ على موارد مصر المائية وتعزيز التنمية المستدامة في ربوع المحافظة.

تفاصيل اللقاء

وفي بداية اللقاء، أعرب وزير الموارد المائية والري ومحافظ كفرالشيخ، عن تقديرهما لأبناء كفرالشيخ لدورهم الإيجابي في حماية النهر، والعمل بروح الفريق من أجل مستقبل أفضل لمصر.

وأكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ على أهمية التعاون المثمر بين أجهزة الدولة للحفاظ على نهر النيل، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري في متابعة حالة المجاري المائية وتنفيذ مشروعات التطوير والتأهيل، بما يضمن استدامة المياه ونظافة النهر وحماية أراضي الدلتا من التعديات، ويعزز الأمن المائي للأجيال القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.