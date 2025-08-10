الأحد 10 أغسطس 2025
محافظات

محافظ كفرالشيخ يستقبل وزير الموارد المائية والري

الزيارة
الزيارة

استقبل اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية لتفقد مجرى نهر النيل فرع رشيد بنطاق مركزي دسوق وفوه، وذلك في إطار الجهود الوطنية المتواصلة للحفاظ على موارد مصر المائية وتعزيز التنمية المستدامة في ربوع المحافظة.

 

txt

محافظ كفر الشيخ يعلن اعتماد 86 حيزًا عمرانيًا جديدًا

 

تفاصيل اللقاء

وفي بداية اللقاء، أعرب وزير الموارد المائية والري ومحافظ كفرالشيخ، عن تقديرهما لأبناء كفرالشيخ لدورهم الإيجابي في حماية النهر، والعمل بروح الفريق من أجل مستقبل أفضل لمصر.

وأكد اللواء علاء عبد المعطي،  محافظ كفرالشيخ على أهمية التعاون المثمر بين أجهزة الدولة للحفاظ على نهر النيل، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري في متابعة حالة المجاري المائية وتنفيذ مشروعات التطوير والتأهيل، بما يضمن استدامة المياه ونظافة النهر وحماية أراضي الدلتا من التعديات، ويعزز الأمن المائي للأجيال القادمة.

