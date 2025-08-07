الخميس 07 أغسطس 2025
محافظ كفر الشيخ يعلن اعتماد 86 حيزًا عمرانيًا جديدًا

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اعتماد 86 حيزًا عمرانيًا جديدًا في نطاق مراكز "سيدي سالم، الحامول، كفرالشيخ، الرياض، بيلا، بلطيم، دسوق، فوه، قلين، مطوبس".

ويأتي هذا في سياق جهود المحافظة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتوفير المساحات اللازمة للتوسع السكاني والعمراني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أوضح محافظ كفر الشيخ أنه تم اعتماد عدد من الأحوزة العمرانية الجديدة على النحو التالي: تم اعتماد 13 عزبة تابعة لقرية كوم الذهب بالوحدة المحلية بسد خميس في مركز سيدي سالم، و31 حيزًا في مركز دسوق، و4 أحوزة في كل من مراكز الحامول، بلطيم، وبيلا، و9 أحوزة في مركز الرياض، و7 في مركز كفرالشيخ، و6 في مركز فوه، بالإضافة إلى اعتماد حيز واحد في مركز مطوبس.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن هذا الاعتماد يأتي تأكيدًا على التزام المحافظة بتطوير البنية التحتية وتوفير المساحات العمرانية المخططة لاستيعاب النمو السكاني، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من التوسع العشوائي، وذلك في إطار خطط التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

