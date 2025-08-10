الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس ربة منزل سنة بتهمة التسول باستخدام طفل تؤجره باليومية في الأزبكية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنح الأزبكية، معاقبة ربة منزل بتهمة التسول واستجداء المواطنين واستخدام طفل في نشاطها بمنطقة رمسيس بالحبس عام. 

البداية كانت أثناء متابعة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث لاحظت قيام إحدى السيدات باستجداء المارة باستخدام طفل صغير يبلغ من العمر 3 أعوام ثم تتعدى على من يتجاهلها بالسب والشتم.

تمكنت الخدمة الأمنية من ضبط المتهمة التي اعترفت باحترافها مزاولة نشاط إجرامي تخصص في التسول، وأن الطفل الصغير الذي معها هو نجل قريبتها تعطيه لها للتسول به مقابل أجر آخر اليوم.

تم اقتياد المتهمة إلى قسم الشرطة وجرى عرضها على النيابة العامة التي تولت التحقيق معها، وضبط بحوزتها مبالغ مالية عبارة عن 500 جنيه حصيلة نشاطها الإجرامي.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح الأزبكية منطقة رمسيس أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

تحرير 21 ألفا و504 قضايا تسول واستجداء المارة واستغلال الأطفال بالمحافظات خلال شهر

الأكثر قراءة

حقيقة إحالة دعوى طعن على عدم دستورية قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين

ظهرت في مقطع مرعب، حقيقة مصرع جيسكا مدربة حوت الأوركا بعد الإجهاز عليها في حفل ترفيهي

موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر الموقع الإلكتروني

مصرع اثنين وإصابة 7 في انقلاب سيارة ودهس مواطنين بكورنيش الإسكندرية

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الكليات المتاحة لطلاب الدور الثاني

البلوجر نعمة: "زوجي طردني بعد عِشرة سنين والفيديوهات لتوفير لقمة عيشي"

مقطع صادم، سائق ميكروباص كاد يدهس مجموعة أشخاص تجمعوا بزعم النصب عليهم (فيديو)

مصدر بالأهلي يكشف عن موقف الشناوي من مباراة فاركو

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

ما حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads