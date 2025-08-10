الأحد 10 أغسطس 2025
حوادث

تحقيقات موسعة لكشف غموض العثور على جثتين بهما حروق على طريق الفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة لكشف غموض العثور على جثتين لشابين مصابين بحروق بطريق الفيوم، في مدينة 6 أكتوبر.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض الجثتين على الطب الشرعي لإعداد تقرير عن سبب الحادث.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في الواقعة، واستدعاء مكتشفي الواقعة لسماع أقوالهم. 

العثور على جثتين بطريق الفيوم

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثتين بطريق الفيوم، في مدينة 6 أكتوبر.

 

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثتين لشابين بهما حروق، وعقب مناظرتهما تم نقلهما إلى المشرحة.

وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

