تحقيقات موسعة لكشف غموض العثور على جثتين بهما حروق على طريق الفيوم

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة لكشف غموض العثور على جثتين لشابين مصابين بحروق بطريق الفيوم، في مدينة 6 أكتوبر.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض الجثتين على الطب الشرعي لإعداد تقرير عن سبب الحادث.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في الواقعة، واستدعاء مكتشفي الواقعة لسماع أقوالهم.

العثور على جثتين بطريق الفيوم

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثتين بطريق الفيوم، في مدينة 6 أكتوبر.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثتين لشابين بهما حروق، وعقب مناظرتهما تم نقلهما إلى المشرحة.

وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.