محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا مع رئيس القومي للأمومة والطفولة

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، اجتماعًا بمقر مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة ووفد المجلس القومي المرافق.

واستعرض محافظ الوادى الجديد، أبرز ما تم تنفيذه من مشروعات استثمارية وخدمية، والمقومات والفرص التنموية التي تحظى بها المحافظة، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة والتي تهدف إلى تنسيق الجهود بين المحافظة والمجلس في مجالات تمكين الفتيات وتعزيز دورهن الوطني والمجتمعي.

وأهدى الزملوط درع المحافظة لرئيس المجلس تقديرًا للدور الهام والفعال في تغطية كافة محافظات الجمهورية من خلال الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المجلس، كما قامت السنباطي بإهداء درع المجلس للمحافظ؛ مثمنةً ما لمسته من إنجاز وتنمية شاملة بكافة القطاعات.

وعلى هامش اللقاء، تفقد الوفد مشروع مجمع المصالح الحكومية، واستمعوا إلى شرحًا تفصيليًا لمكونات المشروع من مبانٍ حكومية ومنطقة بنوك ومدينة رياضية ومجمع محاكم ومحطات طاقة شمسية ومياه شرب، وقاعة احتفالات رئيسية.

كما قامت رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، بتفقد حديقة ٣٠ يونيو وغرس نخلة ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور بالمحافظة.

