تخصيص أرض لإقامة مدرسة ثانوية صناعية متطورة ببني عبيد (صور)

قام هاني أحمد رئيس مجلس مركز ومدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية، بتلسيم 5 أفدنة بما يعادل "21 ألف متر" لهيئة الأبنية التعليمية، لبناء مدرسة ثانوية صناعية متطورة بأرض المؤسسة بعزبة الـ12 لتوفير الفصول اللازمة للطلبة من أبناء المركز والقرى العزب المجاورة والتابعة له، بناء على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالاهتمام بالعملية التعليمية.

بتكلفة 114 مليونا، إنشاء مدرسة ثانوية صناعية متطورة ببنى عبيد

وذلك بحضور الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، وعلى حامد نائب رئيس المركز، ومحمد النجار مدير الإدارة التعليمية، والمهندسة غادة محمد مدير هيئة الأبنية التعليمية بالدقهليهة.

تسليم 21 ألف متر بما يعادل 5 أفدنة لهيئة الأبنية التعليمية

وخلال ذلك أكد رئيس بني عبيد أنه تم تسليم 21 ألف متر بما يعادل 5 أفدنة لهيئة الأبنية التعليمية لبناء مدرسة ثانوية صناعية متطورة بتكلفة إجمالية 114 مليون جنيه خلال عام ونصف، على أن تكون هذه المدرسة صرح تعليمى جديد سيخدم أهالى مركز بنى عبيد والمراكز المجاورة فور الانتهاء من أعمال البناء والتشيد، وسيتم فرش المدرسة بأحدث المعدات والتجهيزات عقب الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

التغيير فى سلوكيات طلاب التعليم الفنى

وأوضح رئيس المركز أن أعمال البناء والتشيد ستأتى وفقًا لبروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم الفنى والقوات المسلحة لتحقيق الانضباط والاستقرار بين الطلاب الدارسين بالمدارس الفنية المتطورة حتى يستفيد الطلاب تعليميًا وتربويا؛ مما يساهم فى زيادة نسبة الإقبال عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور من خلال التغيير فى سلوكيات طلاب التعليم الفنى.

يأتى ذلك فى وفقًا للخطة الموضوعة من الدولة للاهتمام بالتعليم الفنى ليواكب احتياجات سوق العمل فى مختلف المجالات الفنية وخفض نسب البطالة بين الشباب والنهوض بالعملية التعليمية بنطاق المركز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.