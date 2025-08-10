صحة الدقهلية تضبط أكثر من 52 طن أغذية فاسدة

كثفت إدارة مراقبة الأغذية في صحة الدقهلية جهودها خلال الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس 2025، لمتابعة سلامة الغذاء وضمان جودة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق.



وجاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وصرح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بأن الحملات التفتيشية شملت تنفيذ 306 جولة مرورية على منشآت مختلفة، تم خلالها ضبط 52 طنًا و775 كجمًا من المضبوطات الغذائية، بالإضافة إلى 761 لترًا من المضبوطات السائلة موضحًا أن عدد العينات الغذائية المسموح بها بلغت 66 عينة، فيما تم سحب 7 عينات أخرى غير مطابقة.



ضبط الأغذية التالفة والفاسدة

وأضاف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائي أن الحملات أسفرت عن ضبط 639 كجم من الأغذية التالفة والفاسدة، و142 لترًا من السوائل غير الصالحة للاستهلاك، كما تم إصدار 107 منشآت بتوصيات بالإغلاق حفاظًا على الصحة العامة.



تحرير 321 محضراصحيا

فيما أشارت الدكتورة، لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، إلى أنه تم تحرير 321 محضرًا صحيًّا ضد المخالفات المسجلة، فضلًا عن إصدار 321 شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية، في إطار الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.



الحملات مستمرة لمراقبة الأسواق

وأكدت الدكتورة لبنى محمد عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية، أن الإدارة مستمرة في حملاتها المكثفة لمراقبة الأسواق لضمان تقديم غذاء آمن وصحي للمواطنين، مشددًة على أن صحة المواطن أولوية قصوى تتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية.



الحد من انتشار الأمراض المرتبطة بالغذاء الفاسد

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على حماية صحة المواطنين والحد من انتشار الأمراض المرتبطة بالغذاء الفاسد، وتوفير بيئة صحية آمنة لجميع أبناء محافظة الدقهلية.

