الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، انقطاع المياه عن قرية الدير جنوب الأقصر لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه، فيتو
انقطاع المياه، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر عن انقطاع مياه الشرب اليوم الأحد في منطقة جنوب المدافن بقرية الدير، مع ضعف الضغوط في بعض المناطق الأخرى بالقرية، وذلك لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 7 مساءً.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يأتي نتيجة تنفيذ أعمال شبكات انحدار الصرف الصحي بقرية الدير، وترحيل خط المياه المتعارض مع مسار الشبكة الجديدة.

وناشدت الشركة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مع إمكانية التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الرقم المجاني 125 أو عبر الأرقام التالية:
01030019076 – 01212579703 – 0952282406 – 0952284116 – 01147999752، للإبلاغ عن أي طارئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر قرية الدير الصرف الصحي

الأكثر قراءة

ورطها "زيزو" والجماهير هتفت باسمها، قصة هدى الإتربي مع تشجيع الزمالك وحضور المباريات

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

لو مش هلعب أساسي همشي، تفاصيل مشادة الشناوي مع محمد يوسف بعد جلوسه احتياطيا لـ شوبير

رسميا، "جينيسيس" تعلن دخولها السوق المصري وتفتتح أول قاعدة مبيعات بإفريقيا بالقاهرة الجديدة

أسعار الخضار اليوم، الثوم يسجل 60 جنيها والبامية في طريقها للجنون بعد انخفاضها

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

ضوابط تقييم وحدات الإيجار القديم لتحديد زيادة الأجرة

الظهور الأول في تاريخه، كهرباء الإسماعيلية يواجه الجونة بالدوري

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 10 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 10 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 10 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads