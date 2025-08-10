اليوم، انقطاع المياه عن قرية الدير جنوب الأقصر لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر عن انقطاع مياه الشرب اليوم الأحد في منطقة جنوب المدافن بقرية الدير، مع ضعف الضغوط في بعض المناطق الأخرى بالقرية، وذلك لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 7 مساءً.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يأتي نتيجة تنفيذ أعمال شبكات انحدار الصرف الصحي بقرية الدير، وترحيل خط المياه المتعارض مع مسار الشبكة الجديدة.

وناشدت الشركة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مع إمكانية التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الرقم المجاني 125 أو عبر الأرقام التالية:

01030019076 – 01212579703 – 0952282406 – 0952284116 – 01147999752، للإبلاغ عن أي طارئ.

