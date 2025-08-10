لابيد يطالب سموتريتش بالتعاون معه لطرح مشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة

طلب قائد المعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد من وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بالتوجه إلى الانتخابات وتفكيك الائتلاف الحكومي الذي يجمعه مع نتنياهو قائلا: “تعال نطلب معًا طرح مشروع قانون حل الكنيست والتوجه إلى الانتخابات المبكرة”.

وقال سموتريتش خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر، إنه فقد الثقة في إرادة وقدرة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قيادة الجيش نحو الحسم والنصر.

وتابع سموتريتش: “نتنياهو والمجلس المصغر استسلما للضعف وسمحا للعاطفة بالتغلب على العقل وقررا خطوة عسكرية لا تهدف للحسم، يجب الاستمرار في الحرب حتى لو كانت الأثمان باهظة ويجب أن تتخذ الحكومة قرار الحسم، دفعنا أثمانا باهظة لكننا حققنا الكثير من الإنجازات، إذا منحنا حماس هدنة مؤقتة فهذا سيسمح لحماس بإعادة بناء نفسها”.

وانطلقت مظاهرات، مساء السبت، في تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين بتل أبيب

وأفادت وسائل إعلام عبرية، خلال الأيام القليلة السابقة، بوقوع اشتباكات بالأيدي بين المتظاهرين الإسرائيليين وشرطة الاحتلال عند مدخل وزارة جيش الاحتلال في تل أبيب.

من جانبها، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين: “سنعلن العصيان المدني إذا لم تستمع الحكومة لمطالبنا بإنجاز صفقة تعيد مختطفينا”.

المتظاهرون الإسرائيليون يحاصرون مقر وزارة جيش الاحتلال بتل أبيب لهذا السبب

وفي وقت سابق، حاصر المحتجون الإسرائيليون مقر وزارة جيش الاحتلال بتل أبيب في مظاهرات انطلقت احتجاجا على نية الحكومة احتلال قطاع غزة بدلا من عقد صفقة تعيد الرهائن.

