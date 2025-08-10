وزير الاتصالات: نوفر مجموعة من المبادرات لبناء القدرات الرقمية للشباب

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت مجموعة من المبادرات لبناء القدرات الرقمية لمختلف فئات الشباب؛ مشيرا إلى التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة فى الاستعانة بمراكز الشباب للوصول إلى نطاق واسع من الشباب من المستفيدين من المبادرات التدريبية.

المسابقات محافل علمية

أشار الدكتور عمرو طلعت إلى مسابقة " DIGITOPIA" التى أطلقتها الوزارة والتى تتيح لمختلف الشرائح العمرية التسابق فى ثلاثة تخصصات رئيسية فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى: الذكاء الاصطناعى والبرمجة، والفنون الرقمية، والأمن السيبرانى؛ مضيفا أن الجوائز تبلغ 10 ملايين جنيه، وتتضمن جائزة كبرى قدرها مليون جنيه؛ مؤكدا أن هذه المسابقات تمثل محافل علمية تتيح للمتسابقين اكتساب الخبرة والمعرفة والتواصل مع زملائهم من المتسابقين من مختلف المحافظات.

شدد د. عمرو طلعت على إيمانه بقدرات الشباب المصرى، وأن الرهان على نجاحهم وقدرتهم على الإبداع هو رهان رابح دائما؛ داعيا المتسابقين إلى العمل المستمر على تحديث معارفهم واكتساب مهارات التعلم الذاتى لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التحول الذى شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتحول من صناعة متخصصة إلى قاسم مشترك بين مختلف القطاعات؛ وهو ما يمثل مسئولية على العاملين بالقطاع للتشارك مع كافة قطاعات الدولة فى تطويع إمكانيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار والإبداع فى استخدامها بما يخدم مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال حفل ختام المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات (ECPC بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى )، التي استضافتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمى؛ حيث تهدف المسابقة إلى تنمية مهارات البرمجة لدى الشباب المصرى وتأهيلهم للمنافسة فى المحافل الدولية.

أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن تنظيم المسابقة المصرية للبرمجة يعكس اهتمام الدولة برعاية الموهوبين ودعم الابتكار بين شباب الجامعات، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا إلى توفير المنصات التى تمنح الشباب فرصة استعراض قدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات، ومنها مجالات التكنولوجيا والبرمجيات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ما شاهده من مستوى المشاركين يعكس حجم الاستثمار فى العقول الشابة، والذى يعد أحد ركائز التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الوزارة ستواصل التعاون مع مختلف الجهات من أجل إعداد جيل قادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا فى مجالات الابتكار الرقمي.

وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن الوزارة تحرص على دعم ورعاية المبادرات والفعاليات العلمية التى تسهم فى اكتشاف وصقل مهارات الشباب، خاصة فى مجالات البرمجة والابتكار التكنولوجي، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تمكين الشباب فى مختلف المجالات، مؤكدًا أن هذه المسابقة تمثل منصة هامة لإعداد جيل قادر على المنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى، مشيدًا بالمستوى المتميز الذى أظهره المشاركون هذا العام، وبالجهود التنظيمية التى وفرت بيئة تنافسية محفزة.

وأضاف الدكتور أشرف صبحى أن هذا النجاح يعكس الدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية للشباب، إيمانًا بقدرتهم على الإبداع والمشاركة الفاعلة فى مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، موضحًا أن الوزارة ستواصل توفير كل سبل الدعم للشباب الموهوبين والمتميزين في مختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية.

اكتساب المهارات والثقة بالنفس

أشار الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أن الطلاب المتسابقين هم رواد الغد وصناع المستقبل، وأن الفوز الحقيقى يكمن فيما اكتسبوه من مهارات وصداقات وثقة بالنفس، وحث المتسابقين على أن يكونوا سفراء لبلادهم فى ميادين الإبداع والابتكار

وفي ختام الحفل؛ قام الدكتور عمرو طلعت، والدكتور أشرف صبحى، والدكتور إسماعيل عبد الغفار بتكريم الفرق الفائزة فى المسابقة.

الجدير بالذكر أن لجنة تحكيم المسابقة ضمت 7 حكام من مصر وسوريا، والمغرب، وألمانيا، وفرنسا، بما يعكس الطبيعة الدولية للمسابقة.

حضر فعاليات الحفل الختامى؛ المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، وأستاذ هندسة الحاسبات ومستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور أسامة إسماعيل مستشار رئيس الأكاديمية للمعلوماتية.

