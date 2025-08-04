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اقتصاد

وزير الاتصالات يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ويدعو المواطنين للمشاركة

وزير الاتصالات خلال
وزير الاتصالات خلال الإدلاء بصوته، فيتو

 أدلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، فى لجنة المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد فى محافظة الجيزة.

أداء الواجب الدستوري 

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت حرصه على أداء واجبه الدستوري والإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ؛ مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ المصرى يعد مؤسسة عريقة ذات إسهامات وضاءة فى منتهى الأهمية والقيمة فى تاريخ مصر السياسى والديمقراطى طوال أكثر من قرن من الزمان. 

ودعا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المواطنين للإدلاء بصوتهم فى هذه الانتخابات لكى يكون المجلس القادم معبرا عن إرادة المواطنين فى إطار استكمال المسيرة الديموقراطية وإثراء الحياة السياسية. 

التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

وأعرب الدكتور عمرو طلعت عن تطلعه الى التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس الشيوخ فور اكتمال تشكيله فى إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما له من أهمية فى استکمال منظومة التشريعات وبما يُسهم فى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، مشيدًا بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس الشيوخ في دورته الماضية.

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