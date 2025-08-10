أول تعليق من أشرف حكيمي على تورطه في تهم اغتصاب

أكد الظهير الأيمن للمنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، أن الاتهام الذي وجه إليه بمحاولة اغتصاب إحدى الفتيات ليس صحيحا، مشيرا إلى أنه يثق في إثبات براءته.

رد حكيمي على تهم الاغتصاب

وقال أشرف حكيمي في حوار مع قناة "كانال بلس" الفرنسية: "أنا هادئ، هذا اتهام باطل وفظيع وغير عادل، ولا أتمناه لأحد، إنه اتهام غير صحيح".

وأضاف حكيمي: "واثق من ظهور الحقيقة، ولا ألوم نفسي فمن يعرفني يعلم ذلك، أركز على عائلتي وعلى كرة القدم، وأنتظر انكشاف حقيقة من اتهموني ظلما".

وأكد أشرف حكيمي أن القضاء الفرنسي سيبرئه من الادعاءات الموجهة ضده، مؤكدا أنه لا يجب لتلك القضية أن تعيق مسيرته الكروية أو حياته الشخصية.

ووجهت فتاة عمرها 24 عاما تهمة لأشرف حكيمي بمحاولة اقتراف جريمة اغتصابها في منزله في فبراير 2023 لكنها أفلتت من بين يديه، بحسب ادعائها.

وعادت تهمة الاغتصاب الموجهة إلى حكيمي نهاية الأسبوع الماضي، بعدما طلبت النيابة العامة في نانتير الفرنسية إحالته على المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب على خلفية شكوى قدمتها فتاة فرنسية مطلع عام 2023.

