الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول تعليق من أشرف حكيمي على تورطه في تهم اغتصاب

اشرف حكيمي
اشرف حكيمي

أكد الظهير الأيمن للمنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، أن الاتهام الذي وجه إليه بمحاولة اغتصاب إحدى الفتيات ليس صحيحا، مشيرا إلى أنه يثق في إثبات براءته.

رد حكيمي على تهم الاغتصاب 

وقال أشرف حكيمي في حوار مع قناة "كانال بلس" الفرنسية: "أنا هادئ، هذا اتهام باطل وفظيع وغير عادل، ولا أتمناه لأحد، إنه اتهام غير صحيح".

وأضاف حكيمي: "واثق من ظهور الحقيقة، ولا ألوم نفسي فمن يعرفني يعلم ذلك، أركز على عائلتي وعلى كرة القدم، وأنتظر انكشاف حقيقة من اتهموني ظلما".

وأكد أشرف حكيمي أن القضاء الفرنسي سيبرئه من الادعاءات الموجهة ضده، مؤكدا أنه لا يجب لتلك القضية أن تعيق مسيرته الكروية أو حياته الشخصية.

ووجهت فتاة عمرها 24 عاما تهمة لأشرف حكيمي بمحاولة اقتراف جريمة اغتصابها في منزله في فبراير 2023 لكنها أفلتت من بين يديه، بحسب ادعائها.

وعادت تهمة الاغتصاب الموجهة إلى حكيمي نهاية الأسبوع الماضي، بعدما طلبت النيابة العامة في نانتير الفرنسية إحالته على المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب على خلفية شكوى قدمتها فتاة فرنسية مطلع عام 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف حكيمي باريس سان جيرمان جريمة اغتصاب نادي باريس سان جيرمان يس سان جيرمان

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد الأكثر تتويجا، سجل أبطال كأس الدرع الخيرية

أشرف حكيمي يواجه المحاكمة الجنائية في فرنسا بتهمة الاغتصاب

3 أندية سعودية تتنافس على التعاقد مع نجم ريال مدريد

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على كورنيش الإسكندرية (صور)

رئيس اتصالات النواب يكشف تفاصيل تشريع بشأن أرباح تيك توك

دخول قافلة «بيت الزكاة» الحادية عشرة إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة المرحلة الثانية

أخبار مصر: خسائر مفجعة بحريق محال وباكيات محطة مترو شبرا، ضبط البلوجر لوشا، الشناوي يهدد الأهلي، مفاجأة وشيكة من أنغام

مصائب قوم عند قوم فوائد، عمال الخردة والسريحة يسترزقون من حريق شارع المؤسسة (صور)

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

ما حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم عودة المسافر فى المنام وعلاقته بحل المشاكل والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads