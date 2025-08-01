الجمعة 01 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

3 أندية سعودية تتنافس على التعاقد مع نجم ريال مدريد

ريال مدريد
ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة عن اهتمام ثلاثة أندية سعودية، هي النصر والهلال ونيوم، بالتعاقد مع لاعب خط وسط ريال مدريد، براهيم دياز.

اهتمام سعودي بضم دياز

ووفقًا لموقع "فوتبول إسبانيا"، فإن المدرب الجديد للنادي "الملكي"، تشابي ألونسو، أبلغ دياز بأنه سيلعب دورا ثانويا في الموسم المقبل، وهو ما قد يدفع ريال مدريد للموافقة على بيع اللاعب في حال وصول عرض بقيمة 40 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن دياز، البالغ من العمر 25 عامًا، توصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع ريال مدريد، لكنه لم يوقع عليه حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أندية سعودية براهيم دياز ريال مدريد نجم ريال مدريد والهلال

مواد متعلقة

وصول بعثة الهلال السعودي إلى ألمانيا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد (صور)

تركت بصمة خالدة، محمد صلاح يودع لويس دياز برسالة مؤثرة

بحضور محمد صلاح، ليفربول يعلن عن قمصان الموسم الجديد (صور)

بأمر من مورينيو، فنربخشة عينه على نجم ريال مدريد

الأكثر قراءة

القبض على زوج أم مكة

الداخلية تعلن القبض على أم مكة وأم سجدة بتهمة بث فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء

الموسيقى بدلًا من الحداد، محمد رمضان يثير الجدل بتصرفه بعد وفاة ضحية حفله

أهالي شبرا الخيمة يشيعون جثمان ضحية حادث حفل محمد رمضان (صور)

تحقيقات موسعة في سقوط سيارة ملاكي بداخلها رجل وزوجته بحفرة عميقة في حدائق أكتوبر

بعد رسوب 84% من طلاب الفرقة الأولى، كلية أصول الدين بأزهر الزقازيق توضح الأسباب

رئيس إسكان النواب: أستبعد اعتراض رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الإيجار القديم

بعد الحادث المأساوي، محمد رمضان يحيي حفلا جديدا بالساحل الشمالي الليلة

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

تعرف على مصاريف خدمة حساب التوفير في بنك القاهرة

تعرف على اخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

مواصفات أوبو Oppo Reno 14 بعد إطلاقه رسميا

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لويس دياز مع ليفربول بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع الخبز في المنام وعلاقته بالحصول على أموال

بعد حادث حفل محمد رمضان، حكم استعمال الألعاب النارية والمفرقعات والاتجار بهما

لماذا لا يدخل أحد الجنة بعمله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads