3 أندية سعودية تتنافس على التعاقد مع نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة عن اهتمام ثلاثة أندية سعودية، هي النصر والهلال ونيوم، بالتعاقد مع لاعب خط وسط ريال مدريد، براهيم دياز.

اهتمام سعودي بضم دياز

ووفقًا لموقع "فوتبول إسبانيا"، فإن المدرب الجديد للنادي "الملكي"، تشابي ألونسو، أبلغ دياز بأنه سيلعب دورا ثانويا في الموسم المقبل، وهو ما قد يدفع ريال مدريد للموافقة على بيع اللاعب في حال وصول عرض بقيمة 40 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن دياز، البالغ من العمر 25 عامًا، توصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع ريال مدريد، لكنه لم يوقع عليه حتى الآن.

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