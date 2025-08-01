أشرف حكيمي يواجه المحاكمة الجنائية في فرنسا بتهمة الاغتصاب

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، بات مهددا بالمثول أمام المحكمة الجنائية في فرنسا، على خلفية اتهامه في قضية اغتصاب تعود وقائعها إلى العام الماضي.

ما هي تفاصيل تهمة أشرف حكيمي؟

ووفقًا لصحيفة لو باريزيان، فإن مكتب المدعي العام في نانتير وقع يوم 1 أغسطس الجاري على لائحة اتهام رسمية، تتضمن إحالة حكيمي إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في منطقة "أو دو سين"، بعد اتهامه بالاعتداء جنسيا على فتاة تبلغ من العمر 24 عاما داخل منزله القريب من العاصمة باريس، في 25 فبراير 2023.

وتقول صاحبة الشكوى إنها تعرفت على حكيمي عبر موقع "إنستجرام"، وتوجهت إلى منزله بدعوة منه، قبل أن "يقوم وفق روايتها" بالاعتداء عليها رغم رفضها الصريح.

من جانبه، نفى حكيمي، جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا في تصريحات سابقة أن القضية محاولة ابتزاز.

كما استمر نادي باريس سان جيرمان في دعمه للاعب الدولي المغربي خلال فترة التحقيقات، معبرًا عن ثقته في نزاهة القضاء.

ومن المقرر أن يقرر قاضي التحقيق خلال الفترة المقبلة ما إذا كان يتم إحالة حكيمي للمحاكمة أو حفظ القضية، وفي حال إدانته، قد يواجه اللاعب عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عامًا.

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