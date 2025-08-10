استجابة لشكاوى الأهالي، تطهير ترعة الجمعيات الزراعية لقريتى مليحة وماهر نور بكوم حمادة

قام المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة، بالتنسيق الفوري مع الوحدة المحلية لقرية كفر بولين والجهات المعنية بالزراعة والإصلاح الزراعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال تطهير شاملة لإحدى ترع القرية وإزالة كافة أسباب الشكوى.

تراكم الحشائش والمخلفات بالترعة

جاء ذلك عقب رصد شكوى من أهالي قرية مليحة بمركز كوم حمادة بشأن تراكم الحشائش والمخلفات بالترعة المشتركة بين الجمعية الزراعية بمليحة وجمعية الإصلاح الزراعي بماهر نور.

تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على سلامة الأهالي

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى ومطالب المواطنين، مؤكدة أن تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على سلامة الأهالي من أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

كما شددت المحافظ على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق بين الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، لضمان التدخل الفوري في مواجهة أي مشكلة، مع وضع حلول جذرية تمنع تكرارها مستقبلًا، بما يحقق رضا المواطن ويحافظ على بيئة نظيفة وآمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.