رياضة

كرة اليد، موعد قرعة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” بالقاهرة

الأهلي في كأس العالم
الأهلي في كأس العالم للأندية، فيتو

كرة اليد، تقام غدا الإثنين، قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، وذلك على هامش منافسات بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 32 منتخبا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد رسميًّا، عن توجيه الدعوة لبرشلونة الإسباني، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”، المقرر لها خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل.

الأهلي - بطل السوبر الإفريقي 2025

الزمالك - وصيف إفريقيا والفريق المستضيف

فيزبريم المجري - بطل العالم 2024

ماجديبورج الألماني - بطل دوري أبطال أوروبا 2025

الشارقة الإماراتي - بطل آسيا 2025

تاوباتي البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية 2025

كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - بطل أمريكا الشمالية والكاريبي 2025

جامعة سيدني الأسترالي - بطل أوقيانوسيا 2025

برشلونة - دعوة من اللجنة المنظمة

وتقام بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، خلال الفترة من 26 سبتمبر المقبل وحتى 2 أكتوبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

