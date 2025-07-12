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رياضة

كرة اليد، رومانيا وبولندا يعتذران عن عدم مواجهة منتخب الناشئين وديا

بطولة العالم لكرة
بطولة العالم لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، تلقى اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، اعتذار منتخبي رومانيا وبولندا، عن عدم خوض مبارياته ودية مع المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006، قبل انطلاق منافسات بطولة العالم، المقرر لها خلال الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس المقبل بالقاهرة.

ويستعد المنتخب الوطني بقيادة طارق محروس المدير الفني للمشاركة في منافسات بطولة العالم للناشئين بالقاهرة، والمقرر إقامتها بمشاركة 32 منتخبا يمثلون 5 قارات.

 

4 حكام مصريين في بطولة العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد قائمة الحكام المقرر مشاركتهم في منافسات بطولة العالم للناشئين، خلال الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس المقبل بالقاهرة.

وشهد قرار الاتحاد الدولي اختيار 44 حكما من بينهم 4 مصريين، وهم:

الطاقم الأول: هايدي السعيد - ياسمينا السعيد

الطاقم الثاني: محمود البلتاجي - حمدي ناصر

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد

وتشهد بطولة العالم مشاركة 32 منتخبا، تم تقسيمها على 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

وجاءت مجموعات بطولة العالم كالتالي:

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا

المجموعة الثانية: المجر – المغرب – سويسرا - كوسوفو

المجموعة الثالثة:  صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا – السعودية

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي – جزر الفارو

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين - المكسيك

المجموعة السابعة: مصر – اليابان – كوريا الجنوبية - البحرين

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا

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كرة اليد خالد فتحي رومانيا بولندا المنتخب الوطني للناشئين بطولة العالم طارق محروس

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