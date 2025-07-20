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رياضة

اتحاد كرة اليد يبحث سيناريوهات حضور الجماهير في مونديال الناشئين

استاد القاهرة، فيتو
استاد القاهرة، فيتو

كرة اليد، يبحث مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، وضع آلية لتنظيم دخول الجماهير لمباريات بطولة العالم للناشئين المقرر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس المقبل بالقاهرة.

واستقر مسئولو اتحاد كرة اليد على السماح لحاملي كارنيهات الاتحاد من لاعبين ومدربين وإداريين بحضور المباريات، بالإضافة لحضور الجماهير الحاملين لبطاقات التعريف "فان آي دي"، وإرسال دعوات للناشئين والبراعم ولاعبي الأندية من أجل دعم وتشجيع المنتخب الوطني.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد

وتشهد بطولة العالم مشاركة 32 منتخبا، تم تقسيمها على 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

وجاءت مجموعات بطولة العالم كالتالي:

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – المغرب – سويسرا - كوسوفو.

المجموعة الثالثة:  صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا – السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي – جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين - المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان – كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

4 حكام مصريين في بطولة العالم

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد قائمة الحكام المقرر مشاركتهم في منافسات بطولة العالم للناشئين، خلال الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس المقبل بالقاهرة.

وشهد قرار الاتحاد الدولي اختيار 44 حكما من بينهم 4 مصريين، وهم:

الطاقم الأول: هايدي السعيد - ياسمينا السعيد.

الطاقم الثاني: محمود البلتاجي - حمدي ناصر.

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