عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو لإضراب اقتصادي يوم 17 أغسطس

دعت عائلات الأسري الإسرائيليين بـ  قطاع غزة، اليوم الأحد، لإضراب اقتصادي في 17 أغسطس الجاري.

مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة لإعادة الأسرى

وانطلقت مظاهرات، مساء أمس السبت، في تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، خلال الأيام القليلة السابقة، بوقوع اشتباكات بالأيدي بين المتظاهرين الإسرائيليين وشرطة الاحتلال عند مدخل وزارة جيش الاحتلال في تل أبيب.

من جانبها، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين: سنعلن العصيان المدني إذا لم تستمع الحكومة لمطالبنا بإنجاز صفقة تعيد مختطفينا.

المتظاهرون الإسرائيليون يحاصرون مقر وزارة جيش الاحتلال بتل أبيب لهذا السبب

وفي وقت سابق، حاصر المحتجون الإسرائيليون مقر وزارة جيش الاحتلال بتل أبيب في مظاهرات انطلقت احتجاجا على نية الحكومة احتلال قطاع غزة بدلا من عقد صفقة تعيد الرهائن.

