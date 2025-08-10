الأحد 10 أغسطس 2025
حوادث

والدها رفض حبيبها، التصريح بدفن جثة فتاة أنهت حياتها بالجيزة

اسعاف
اسعاف

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طالبة تخلصت من حياتها بتناول قرص الغلة في منطقة الصف جنوب محافظة الجيزة، وذلك بسبب رفض والدها زواجها من شخص تربطه بها علاقة عاطفية. 

العثور على جثة فتاة داخل غرفتها بالصف 

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا بالعثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 18 سنة، داخل غرفتها بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.

تبين من خلال الفحص المبدئي أن الجثة لفتاة فى العقد الثاني من العمر، ليس بها أي آثار ظاهرية.

بعد الانتهاء من المعاينة المبدئية بمعرفة الجهات المختصة، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع إلى شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة. 

وأشارت المعلومات الأولية إلى قيام الفتاة بالتخلص من حياتها بعد تناولها قرص غلة، مما أدى إلى وفاتها في الحال، بسبب رفض والدها لشخص تقدم لزوجها كانت على علاقة عاطفية به ورفض والدها الزواج منه. 

 

