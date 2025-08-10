الأحد 10 أغسطس 2025
اليوم، مواجهة حاسمة لشابات الطائرة أمام كينيا في نصف نهائي بطولة أفريقيا

منتخب الشابات للكرة
منتخب الشابات للكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، يخوض في تمام السادسة مساء اليوم الأحد، منتخب شابات الكرة الطائرة، مباراة حاسمة أمام منتخب كينيا في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشابات تحت 20 سنة، والمقامة حاليًا بالكاميرون، وتستمر حتى 12 أغسطس الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم 2026.

ونجح منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام شكري، في التأهل إلى نصف النهائي، عقب تحقيق أربعة انتصارات متتالية بدور المجموعات على منتخبات أوغندا، السنغال، بوروندي، والكاميرون.

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وتضم قائمة المنتخب كلا من:

خديجة محمد شوشة - فرح عمرو الحناوى - جينا محمد متولي - رولا رامي كريم - جنى وليد هنداوي - ملك علاء غباشي - حلا خالد القاضي - هنا كريم الدين بليغ - ندى سامي غصوب - مريم محمد عبد السلام - لجين ياسر أبو بكر - فرح أحمد الأزهري.

وتحظى البطولة الأفريقية بأهمية كبيرة؛ كونها مؤهلة للمشاركة في بطولة كأس العالم لشابات الكرة الطائرة تحت 21 عاما، المقرر إقامتها العام المقبل.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب شابات الكرة الطائرة كلا من:

حسام شكري (مديرا فنيا)

أشرف عبد العال (مدربا)

عمرو التوني (محلل تقني)

مروة خالد (علاج طبيعي)

