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رياضة

الكرة الطائرة، منتخب الشباب يلتقي بورتريكو على تحديد مراكز المونديال

منتخب الكرة الطائرة،
منتخب الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة شباب تحت 19 عاما، مواجهة قوية غدا الأربعاء أمام منتخب بورتريكو، في دور تحديد المراكز من الـ17 وحتى الـ24،  ببطولة العالم للشباب، المقامة حاليا بأوزبكستان، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

وأنهى المنتخب الوطني دور المجموعات محتلا المركز الخامس وقبل الأخير، بفوز وحيد و4 هزائم.

وخاض المنتخب الوطني 5 مباريات في دور المجموعات جاءت نتائجها كالتالي:

مصر (3) - (0) تونس

مصر (1) - (3) إسبانيا

مصر (0) - (3) إيطاليا

مصر (0) - (3) إيران

مصر (0) - (3) بولندا

منتخب الشباب يختتم دور المجموعات

وتحول المنتخب الوطني إلى المنافسة على تحديد المراكز من الـ17 وحتى الـ24 ببطولة العالم للشباب.

ولعب شباب الفراعنة في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من: "إيران، إيطاليا، تونس، بولندا، إسبانيا". 

قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة

 وتضم قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة 12 لاعبًا، هم: "مصطفى شريف، مهند ربيع، خالد محمود، عمر مجدي، عمر وائل، حمزة ياسين، محمد نصر، زياد محمد غنيم، أحمد يوسف، أحمد محمد البحيري، عمر عبد العزيز، ومحمد السيد الدقاق". 

الجهاز الفني لمنتخب مصر

 ويضم الجهاز الفني للفراعنة كلًا من: البرازيلي بيرسي أونكن مشرفًا عامًا على منتخبات الشباب والناشئين، هاني مصيلحي مديرًا فنيًا، مصطفى هلال مدربًا عامًا، أحمد سعيد محللًا تقنيًا، محمد يونس طبيبًا للمنتخب. 

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