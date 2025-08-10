الأحد 10 أغسطس 2025
إعلام عبري يزعم: أمريكا تمارس ضغوطا لمنع احتلال إسرائيل لغزة

أفاد موقع «واللا» العبري، نقلا عن مصادر سياسية، بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لمنع احتلال إسرائيل لقطاع غزة والدفع نحو صفقة، وذلك علي حد قوله.

وأضافت واللا عن مصدر سياسي: كل التحركات الأمريكية خلال الساعات الماضية تهدف لمنع احتلال غزة وترامب يريد طرح شيء جديد.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

في سياق متصل، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

تحقيق الأهداف في الشرق الأوسط

وأضاف نائب ترامب: لا نعرف ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطينية بالنظر إلى عدم وجود حكومة هناك.. ربما نختلف مع بريطانيا بشأن كيفية تحقيق الأهداف في الشرق الأوسط، والرئيس كان واضحا بشأن أهدافه في الشرق الأوسط وسنواصل العمل على تحقيق ذلك.

