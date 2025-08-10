قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات

تترقب عدد من الهيئات والجامعات قرارات جمهورية خلال ساعات، حيث تنتهي مدة خدمة عدد من القيادات وعلى رأسهم رؤساء هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة.

هيئة قناة السويس

وتنتهي خدمة كل من أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 12 أغسطس الجارى.

أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

وتنتهي خدمة أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب في 12 أغسطس 2025، وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2024، بشأن مد خدمته لمدة عام اعتبارا من 12 اغسطس 2024.

وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كما تنتهي خدمة وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اعتبارا من 12 أغسطس 2025 وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 2024، بتجديد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير وذلك لمدة عام، اعتبارًا من 12 أغسطس 2024.



