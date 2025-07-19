السبت 19 يوليو 2025
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صحة ومرأة

فوائد الأشواجندا، تحسن المزاج وتقوي المناعة وتعالج التهابات المفاصل

الأشواجندا، فيتو
الأشواجندا، فيتو

فوائد الأشواجندا، الأشواجندا من الأعشاب الهندية الشهيرة التي انتشرت في وقتنا الحالي على مستوى العالم ويقبل عليها العديد من الأشخاص.

وفوائد الأشواجندا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الأشواجندا تعرف أيضًا بـ"الجينسنغ الهندي"، وهي عشبة طبية استخدمت منذ آلاف السنين في الطب الأيورفيدي الهندي، وتعد من الأعشاب التكيفية التي تساعد الجسم على التكيف مع التوتر وتعزيز التوازن العام للصحة، كما تحتوي على مركبات نشطة مثل "الويثانولايد"، التي تمنحها خصائصها الصحية القوية.

فوائد الاشواجندا 
فوائد الأشواجندا 

فوائد الأشواجندا للصحة 

وأضافت منى، أن من فوائد الأشواجندا للصحة:

  • تعد الأشواجندا من أشهر الأعشاب في تقليل مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر)، مما يساعد في تهدئة الأعصاب والحد من الشعور بالقلق والضغط النفسي.
  • تشير الدراسات إلى أن الأشواجندا قد تساهم في تحسين الحالة المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط دون التسبب في آثار جانبية كالتي تسببها الأدوية الكيميائية.
  • تعزز الأشواجندا التركيز والذاكرة وسرعة الاستجابة العقلية، كما قد تساهم في الوقاية من الأمراض العصبية مثل الزهايمر والشلل الرعاش عبر تقليل الإجهاد التأكسدي في خلايا الدماغ.
  • الأشواجندا ترفع مستويات الطاقة وتقلل من التعب العام، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المزمن أو الإرهاق العضلي.
  • أثبتت الدراسات أن الأشواجندا تزيد من الكتلة العضلية والقوة البدنية، خصوصا عند استخدامها بجانب التمارين الرياضية، مما يجعلها مفيدة للرياضيين أو من يمارسون كمال الأجسام.
  • تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول الضار، ما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
  • ترفع الأشواجندا من مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، وتحسن جودة الحيوانات المنوية وعددها وحركتها، مما يعزز الخصوبة.
  • تساهم في تنظيم الدورة الشهرية وتخفيف أعراض متلازمة تكيس المبايض عبر توازن الهرمونات الأنثوية وتقليل مقاومة الإنسولين.
  • تعزز الأشواجندا مناعة الجسم من خلال تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، مما يزيد من مقاومة الجسم للأمراض والعدوى.
  • بفضل خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات، تقلل الأشواجندا من التهابات الجسم، ما يفيد في حالات مثل التهاب المفاصل والروماتيزم.
  • تساعد الأشواجندا على خفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الإنسولين، مما يفيد مرضى السكري أو من لديهم استعداد له.
  • تعمل مضادات الأكسدة في الأشواجندا على تقليل تلف الخلايا، ما يعزز من نضارة البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد.

 

الجرعة المسموح بتناولها من الـشواجندا 

وتابع، أنه يمكن تناول الأشواجندا كمشروب أو مسحوق أو كبسولات، والجرعة المعتادة تتراوح بين 300 إلى 600 ملغ يوميا حسب الغرض والحالة الصحية، ويفضل استشارة الطبيب قبل الاستخدام خاصة للحامل، أو من يعانون من أمراض مزمنة، مع العلم أن تناولها بإفراط يسبب اضطرابات هضمية خفيفة، والنعاس أو الخمول، كما ينصح بتجنب استخدامها مع أدوية مهدئة أو أدوية الغدة الدرقية إلا بعد استشارة الطبيب.

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الاشواجندا فوائد الاشواجندا فوائد الاشواجندا للصحة صحة الصحة الدكتور أحمد السيد

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