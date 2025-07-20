بعد قرار أشرف زكي بمنعهم، بلوجرز وتيك توكرز شاركوا في أعمال فنية

أثار الفنان أشرف زكي الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقرار منع البلوجرز والتيك توكرز من ممارسة مهنة التمثيل دون تأهيل أكاديمي.

وترصد فيتو خلال التقرير عددًا من البلوجرز والتيك توكرز شاركوا في أعمال فنية، ومنهم من لديه موهبة أشاد بها النقاد والجمهور.

وفي مقدمة هؤلاء البلوجرز المطربة هلا رشدى فقد كان لها تجربة تمثيلية في مسلسل "مكتوب عليَّا" مع الفنان أكرم حسنى، وأشاد بها العديد من النقاد والجمهور، وشاركت بعدها في عدد من الحفلات والأعمال.





وخلال مشاركة "كروان مشاكل" في مسلسل "بطن الحوت" مع الفنان محمد فراج، لم يسلم العمل من الانتقادات.



وكانت البلوجر تغريد محمد شاركت مع الفنان حسن الرداد في فيلم "بلوموندو"، وأشاد بها الجمهور عبر السوشيال ميديا.

وخلال الجزء السادس من مسلسل الكبير أوى بطولة الفنان أحمد مكي، شارك البلوجر عبد الرحمن.

كما شارك البلوجر محمد ربيع، الشهير بـ"محمد الجنتل"، فى مسلسل "اللغز".

كما شارك البلوجر محمود عادل مع النجم محمد رمضان في فيلم "هارلى"، وظهر خلال أحداث مسلسل "مكتوب عليا " للفنان أكرم حسنى البلوجر وصانع المحتوى الكوميدي محمود السيسى، أما البلوجر أحمد رمزي فقد شارك فى الجزء الثانى من مسلسل «فى بيتنا روبوت»، وحقق نجاحًا كبيرًا

اليوتيوبر محمد أمين شارك فى مسلسل «سوشيال»، إخراج رؤوف عبد العزيز، بينما شارك اليوتيوبر إكرامى هجرس فى مسلسل "الرواية"

محمود السيسى

أشرف زكي يفتح النار على البلوجرز والتيك توكرز

وكان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أصدر قرارًا بمنع البلوجرز والتيك توكرز من ممارسة مهنة التمثيل دون تأهيل أكاديمي أو عضوية بالنقابة.

وقال نقيب المهن التمثيلية في تصريحات تلفزيونية: “أنا مش عامل القرار عشان نعمل عليه استفتاء.. احنا درسنا وتعبنا وعمرنا كله راح للمهنة ومش هنسيبها لناس طالعين من التيك توك، لأن مش أي حد بيصور فيديوهات يبقى ممثل".

وأضاف أشرف زكي: “اللي عايز يجيب بلوجر في عمل عادي، يدفع غرامة مليون جنيه، لأن النقابة ليها قواعد ومش هنتهاون في الحفاظ على كرامة وشروط المهنة”.

ويأتي هذا التصريح في سياق تشديد النقابة الرقابة على من يمارسون التمثيل دون تصريح أو تأهيل.

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