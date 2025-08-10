تحولت 180 درجة، "بيج ياسمين" تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة وتتعهد بمفاجأة غير متوقعة (فيديو)

ظهرت لاعبة كمال الأجسام والبلوجر ياسمين عادل، الملقبة بـ "بيج ياسمين"، بإطلالة جديدة فاجأت متابعيها وجمهورها، متعهدة بمفاجأة جديدة من العيار الثقيل.



ونشرت "بيج ياسمين"، المعروفة بمظهرها الذكوري وعضلاتها المفتولة أسوة بلاعبي كمال الأجسام، صورًا جديدة لها، بدأت فيها على غير العادة.



وظهرت ياسمين عادل، في صور نشرتها عبر حساباتها في "إنستجرام" و"فيسبوك"، أحدثت مفاجأة بين متابعيها من الجنسين.

وبدت "بيج ياسمين" في إطلالتها “طاغية الأنوثة”، بحسب وصف الكثيرين، حيث ظهرت بشعر طويل مرتدية فستانًا نسائيًا مع مكياج كامل.



ونشرت الفتاة الشهيرة بسبب مظهرها وممارستها رياضة كمال الأجسام، عددًا من المقاطع والصور خلال وضعها مساحيق التجميل وتزيين شعرها.

وقالت في تعليقها على “إنستجرام: ”المفاجأة الجاية مش هتخطر على بال مخلوق في الحياة.. تتوقعوا إيه هي".



وسخرت "بيج ياسمين" من التعليقات على إطلالتها الجديدة قائلة: "أهو بدال مكانت الكومنتات وال برة بيقولوا عاش يا وحش. كله بقا عاوز يتجوز ويرتبط ونحنحه ناشفة. ركزوا البيج هي البيج والحديد هو الحديد لا تغيير في حبي للحديد إلا يوم دفنتي".



وأرفقت ياسمين عادل إحدى الصور التي نشرتها مؤخرًا، عبر حسابها في "إنستجرام"، بالإطلالة الجديدة بعبارة "لوك البطولة"، على حد تعبيرها



وعلّقت ياسمين على إحدى الصور التي عسكت إطلالتها الجديدة قائلة: "أصلها بتبقي أوقات وقت ما بنحب بنبقى بـ 100 راجل. ووقت ما بنحب بنغطي فيه الكل".





وردًا على اتهامات التشبه بالرجال التي تلاحقها، علقت ياسمين على صورة أخرى بدت فيها بإطلالة أنثوية قائلة: "مين اللي بيتشبه بالرجالة. ده احنا لو دوسنا عالزرار هنقعد الكل في البيت. بس عمر الأنوثة ما كانت بالمكياج ولا باللبس. محدش بيفكر غير في الظاهر".



