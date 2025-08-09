لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لأنغام

كشفت الإعلامية لميس الحديدي آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام.

وكتبت لميس الحديدي في منشور لها عبر صفحتها على فيس بوك: “حمد الله على سلامتك يا حبيبتى وربنا يتم شفاكى على خير.. أنغام في غرفة عادية الآن فى المستشفى بألمانيا بعد إجراء الجراحة. كانت عملية معقدة لإزالة كيس حميد على البنكرياس، لكن الحمد لله تمت بنجاح وهى فى طريقها للتعافي بالتدريج”.

وأضافت: “حب الناس ودعواتهم أكيد بيساعدوها تتحمل آلامها و ترجع لنا ولأحبائها بسرعة.. يرافق أنغام شاب جميل وابن بار هو نجلها الأكبر عمر، لو كانت أنغام حققت نجاحات كبيرة فى حياتها، فيظل اكبر نجاح لها هو أولادها ربنا يحميهم. ويحمي كل أولادنا”.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة أنغام، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، حول تدهور الحالة الصحية لـ أنغام، بعد خضوعها لجراحة دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"فيتو"، أن الحالة الصحية مستقرة بشكل كبير، ولا داع للقلق، وكل ما في الأمر هو أن الأطباء المعالجون لها لاحظوا تراجعا طفيفا في نشاط الجهاز المناعي.

وأضاف المصدر أنه قد تم التعامل بشكل احترافي مع تلك الأزمة، وتتواجد أنغام حاليًا داخل غرفة خاصة بالمستشفى الذي خضعت به للجراحة الأخيرة، إلا أن الزيارة ممنوعة عنها منذ يومين لحين تحسن حالتها بشكل أكبر.

الحالة الصحية لـ أنغام

وكانت أنغام قد خضعت لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من على البنكرياس، وأجرت بعدها العديد من الفحوص الطبية الدقيقة التي كشفت عن ضرورة التدخل الجراحي مرة أخرى من أجل استئصال ما تبقى من الكيس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.