تحرير 202 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على أسواق قرى ومدن المحافظة، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق وقرى المدن

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 202 مخالفة تموينية متنوعة، منها 84 مخالفة في قطاع المخابز متنوعة ما بين تصرف أصحاب المخابز في حصة الدقيق المدعم، أو إنتاج رغيف ناقص الوزن، أو إنتاج غير مطابق للمواصفات، أو عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، أوعدم نظافة أدوات الإنتاج، و118 مخالفة تموينية متنوعة في قطاع الأسواق والمحال التجارية.

سلع تم التحفظ عليها

وتمكنت الحملة من التحفظ على 24 شيكارة دقيق بلدى زنة 30 كيلو جرام مخصص بمستودعات الدقيق المدعم، وغير مصرح بتداوله في السوق، وبلغ إجمالي الوزن 720 كيلو جرام، كما تم ضبط مخابز بلدية تصرفت في تجميع 13 شكائر دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية زنة 50 كيلو جرام بإجمالي 650 كيلوجرام، و900 كيس مكرونة تموينية زنة الكيس الواحد 400 جرام بإجمالي 360 كيلو جرام، قبل إعادة بيعهم بالسوق السوداء، و21 أسطوانة غاز منزلي ناقص الوزن.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية، بتكثيف الحملات علي المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومتابعة مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم على متابعة محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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